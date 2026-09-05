Terminaron 2-2 en un emotivo partido jugado este sábado. Al “Lobo” le invalidaron un gol por una milimétrica posición adelantada.

Boca se durmió en el descuento y Gimnasia de Mendoza se lo empató

Boca Juniors, que le igualaron el partido en el minuto 93, dejó pasar una gran chance de irse ganador de Mendoza al empatar de visitante 2-2 ante Gimnasia de esa provincia, en el marco de la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que correspondió a la octava fecha de la Zona “A”, se jugó en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos, con un centro bajo desde la derecha y al primer palo de Luciano Paredes para el anticipo de Facundo Lencioni, cuyo remate dio en el poste luego del manotazo del arquero Alvaro Montero.

En siete minutos, Ignacio Sabatini, que arrancó como titular a partir de la lesión del goleador Agustín Módica, giró y sorprendió con un remate lejano al segundo palo, que Montero pudo contener.

Fue el conjunto mendocino fue el que comenzó con la iniciativa a partir de la tenencia de la pelota, ante un estadio colmado en el que incluso se colocó una tribuna desmontable para permitir el acceso de mil personas más, mientras que a Boca le costó hacer pie en los primeros minutos.

De todas formas, la visita comenzó a crecer y, mediante un contraataque en manejado por Leonel Flores, a los 16 minutos, la pelota le quedó a Alan Velasco en la puerta del área, que abrió el pie y colocó la pelota contra el ángulo izquierdo de César Rigamonti.

Dos minutos después, Sabatini encontró espacios en el área rival y pudo girar contra la marca para recibir un centro rasante desde la derecha, para luego definir bajo sobre el poste izquierdo de Montero y poner el 1-1.

A los 37 minutos, un taco de Velasco permitió que Dylan Gorosito trepe por izquierda y cruce el centro bajo para Zenón, que puso el pie para empujar la pelota al 2-1.

Un nuevo avance de Flores por izquierda, cuatro minutos más tarde, terminó en un centro atrás para el derechazo cruzado de Velasco, que salió bajo y terminó impactando en el poste derecho del arquero rival.

La primera llegada del complemento fue de Boca y mediante una fórmula conocida, ya que Flores volvió a hacer un surco por el costado izquierdo, dentro del área, pudo encarar a Rigamonti luego de eludir a Diego Mondino y definió por encima del achique del arquero, que alcanzó a desviar el disparo.

El local llegó a los 11 minutos, con una pelota que Lencioni filtró al área para que le quede a Matías Recalde, que llegó a zona de peligro y cruzó un zurdazo a media altura, que se fue apenas ancho.

Boca comenzó a defenderse más replegado y le entregó totalmente la posesión al equipo de Darío Franco, que tuvo problemas para encontrar los espacios mientras el partido iba decayendo en cuanto a la cantidad de situaciones de peligro.

Más adelante, el VAR le anuló un gol milimétrico a Gimnasia por un fuera de juego muy fino. El delantero Ignacio Sabatini había convertido lo que significaba el 2 a 2 parcial a los 71 minutos del encuentro. Tras el llamado de Silvio Trucco desde la cabina y un polémico trazado de líneas, el árbitro Darío Herrera invalidó el tanto por posición adelantada del hombro del atacante.

En el segundo minuto de descuento del complemento, luego de un partido complicado, Gimnasia de Mendoza pudo quedarse con un empate agónico a partir de un remate furibundo con el empeine de Esteban Fernández, surgido en las inferiores de River, que puso la pelota contra el poste derecho de Montero para el 2-2 final.

La igualdad deja al conjunto que dirige Rodolfo Arruabarrena en el sexto lugar de la zona A, con 11 puntos, mientras que el “Lobo” mendocino trepó a la punta del grupo con 16 unidades y la comparte con Instituto.

En la próxima fecha, el “Xeneize” recibe a Central Córdoba el viernes 11 de septiembre desde las 21:30, mientras que los dirigidos por Darío Franco jugarán desde las 19:15 del mismo viernes, como visitantes de Defensa y Justicia.