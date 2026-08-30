Derrotó de visitante 3-2 a Banfield en un emotivo partido jugado en cancha del “Taladro”.

River volvió al triunfo en el debut de Ponzio como su DT interino

En el partido que marcó el debut de Leonardo Ponzio como su entrenador interino, River Plate le ganó este domingo por 3-2 a Banfield en la continuidad de la 7ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Florencio Solá, en el sur del Gran Buenos Aires, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El “Millonario” se fue con los tres puntos de la cancha del “Taladro” por los goles que marcaron Sebastián Driussi, Thiago Almada -de penal- y Angel Correa. Bruno Sepúlveda, por duplicado, anotó para el dueño de casa, a quien además le anularon un gol por posición adelantada.

Sebastián Driussi abrió el marcador a los 32 minutos del primer tiempo, luego de una estupenda asistencia de Angel Correa. El delantero recibió el pase por encima de la defensa y definió de volea para establecer el 1-0.

A los 40 minutos, el “Millonario” amplió la diferencia desde el punto penal. Thiago Almada había fallado inicialmente ante Diego Rodríguez, pero el VAR determinó que hubo invasión y ordenó repetir la ejecución. En el segundo intento, el mediocampista convirtió el 2-0.

Banfield descontó a los 18 minutos del segundo tiempo por intermedio de Sepúlveda, pero River respondió rápidamente. A los 24, Angel Correa, se cayó al suelo, se levantó, y luego remató al primer palo para marcar el 3-1.

Cuando el partido se acercaba al final, Bruno Sepúlveda volvió a convertir para el conjunto local. A los 39 minutos, sacó un remate desde afuera del área y estableció el 3-2.

En los minutos finales, Banfield buscó el empate -en el final le anularon un gol a Sepúlveda por posición adelantada- y River tuvo algunas chances para ampliar la diferencia, pero el resultado no volvió a modificarse.

Con esta victoria, River inició el interinato de Ponzio, luego de la salida de Eduardo Coudet tras la eliminación por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.