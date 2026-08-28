Boca volvió a la Bombonera y ganó en el final

El “Xeneize” venció 1-0 a Lanús por la 7ª fecha del torneo Clausura de la LPF. El gol del partido lo hizo Tomás Belmonte.

Boca Juniors regresó este viernes a su cancha y lo hizo con una agónica victoria por 1-0 ante Lanús, en uno de los partidos de la 7ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en La Bombonera, tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo. El gol del triunfo “Xeneize” lo marcó en tiempo de descuento, Tomás Belmonte, de pasado “granate”.

El triunfo deja a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en el octavo lugar de la zona A, con 10 puntos, mientras que el “Granate” es undécimo en el mismo grupo, con siete unidades.

La visita tuvo una gran llegada apenas en el primer minuto de partido, con un córner al área chica para el cabezazo de Felipe Peña Biafore -ex River-, cuyo frentazo impactó en el travesaño.

A los 14 minutos del primer tiempo, Dylan Aquino pudo avanzar por un carril interno sobre el costado izquierdo de la cancha, enganchó hacia adentro y buscó un derechazo alto, que pasó por encima del palo horizontal.

El propio Aquino se metió al área rival dos minutos más tarde, pasó entre dos rivales y quiso meter la pelota en el segundo palo, aunque esta vez su intento se fue ancho.

Boca no tuvo acercamientos de peligro hasta los 20 minutos, con una trepada de Leonel Flores de derecha hacia el medio y posterior zurdazo, que tuvo un desvió y se fue ancho.

En 23 minutos, un centro desde la izquierda permitió el cabezazo al segundo palo de Alan Velasco, cuyo remate de pique al piso terminó saliendo desviado por el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada.

En un primer tiempo en el que el “Granate” había arrancado con superioridad desde el manejo de la pelota, el local comenzó a mejorar con el correr de los minutos y a emparejar el juego, aunque le faltaron rebeldía y movimientos entre líneas para terminar de llevar peligro al arco rival.

A los 44 minutos, Velasco tuvo un tiro libre directo al borde del área grande y quiso colocar la pelota en el segundo palo, aunque la misma salió con efecto hacia afuera y se alejó del arco.

En tiempo cumplido, luego de un avance por derecha, Franco Watson quedó libre sobre la medialuna del área y remató, con un tiro apenas desviado: rozó el poste izquierdo del arquero Alvaro Montero.

Peña Biafore tuvo también la primera llegada clara del complemento, a los 14 minutos y luego de recibir la pelota dentro del área, con un remate bajo que no llevaba potencia y fue detenido con facilidad por Montero.

El “Xeneize” comenzó a mejorar a partir de los ingresos de Leandro Paredes y Sebastián Villa, siendo el colombiano quien generó peligro a los 21 minutos, mediante un tiro bombeado desde el costado izquierdo del área que Losada pudo despejar por encima del travesaño.

Otro cabezazo de Peña Biafore acercó a Lanús al primer gol de la noche, a los 24 minutos, cuando Lucas Besozzi desbordó y metió un centro al segundo palo, que al volante le quedó algo atrás y por eso su disparo se fue alto.

Boca utilizó la misma fórmula dos minutos más tarde, con centro de Villa y cabezazo de Flores, pero su tiro también se fue por encima del arco rival.

En 44 minutos del complemento, luego de un bache en el que a ambos equipos les costó llegar al área rival, Kevin Zenón sorprendió con un tiro de volea desde el borde del área, que salió apenas ancho por el primer palo.

Besozzi volvió a desequilibrar, esta vez por el costado izquierdo, en el primer minuto de descuento, con un centro atrás para Allan Wlk, que definió de primera pero no pudo superar a Alvaro Montero, que permitió que Boca salga de contraataque y gane el partido.

En el tercer y último minuto de descuento, luego de una contra de toda la cancha en la que Santiago Ascacíbar encontró un hueco en la defensa rival, Belmonte quedó mano a mano con Losada, picó la pelota por encima de su salida y le dio tres puntos de oro al “Xeneize”.

El gol agónico, y su posterior revalidación tras la revisión en el VAR, hizo resurgir al público local, que se vuelve a ilusionar y ya se ubica tercero en la tabla anual, en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En la próxima fecha, Boca visitará a Gimnasia de Mendoza, el sábado 5 de septiembre a las 16:30, mientras que Lanús recibirá a Defensa y Justicia, desde las 17 del domingo 6.