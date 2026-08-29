Vélez empató con Riestra y le anularon un gol

Tomás González había abierto el marcador para el “Malevo”, mientras que Facundo Miño, en contra, igualó el partido en el “Guillermo Laza”.

Vélez Sarsfield igualó este sábado de visitante 1-1 ante Deportivo Riestra y con ese resultado, volvió a la punta de la Zona “A” del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó el estadio Guillermo Laza, terminó rodeado de polémica por un gol de Manuel Lanzini que Nazareno Arasa le anuló a Vélez, luego del llamado del VAR y la revisión en campo, por una supuesta infracción de Dilan Godoy.

El ”Fortín” tuvo en su primer ataque rápido y a fondo al zurdo Alex Verón, quien quedó de cara a Ignacio Arce. El arquero de Riestra respondió con su mano derecha y tapó el remate del joven delantero velezano.

A su manera, Riestra buscó emparejar fuerzas con lanzamientos largos, pelotas detenidas y remates de media distancia.

Así, sobre el cuarto de hora, Braian Sánchez, el "10" del Malevo, remató desde la puerta del área y la pelota dio en el palo derecho de Tomás Marchiori.

Sobre el tramo final del primer tiempo, el juego perdió el ritmo vertiginoso del comienzo y ambos equipos llegaron al descanso con un marcado protagonismo de los arqueros y un empate parcial justo.

Para el segundo tiempo, el local mandó a escena a Tomás González y, en una de sus primeras intervenciones, estableció la apertura del marcador con un cabezazo a la carrera tras una segunda jugada. El delantero aprovechó una distracción de su marcador, Emanuel Mammana, quien se quedó pidiendo un offside pasivo en el centro anterior.

Algo desconcertado por ese inesperado golpe, Vélez se refrescó con una tanda de cambios y, apenas pasada la barrera de la media hora, llegó a la igualdad. Matías Pellegrini sacó un remate que se iba afuera, pero la pelota pegó en Facundo Miño, descolocó a Arce y terminó en el fondo del arco.

En la próxima fecha, la número 8, el “Malevo” visitará a Platense el viernes desde las 19. En tanto, Vélez recibirá a Estudiantes de La Plata el sábado a las 21:15.