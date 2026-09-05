Aldosivi logró su primer triunfo en el torneo

Le ganó de local 3-1 a Banfield, con dos goles de Andrés Vombergar y Renzo Malanca, en contra. El tanto del “Taladro” lo hizo Matías Hernández.

Aldosivi de Mar del Plata superó este sábado de local por 3-1 a Banfield en el marco de la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio José María Minella, tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez, y correspondió a la zona “B”, y de esa manera el “Tiburón” logró su primera victoria en el campeonato.

Además, el triunfo significó el debut ganador de Javier Sanguinetti como director técnico del conjunto marplatense, que encontró una reacción importante para mantener vivo el sueño de quedarse en Primera división.

Aldosivi se puso en ventaja a los 34 minutos. Después de un córner ejecutado al segundo palo y un cabezazo de Castro, Malanca terminó llevándose la pelota por delante y convirtió en contra para establecer el 1-0.

El local aprovechó el envión y antes del descanso volvió a golpear. A los 41 minutos, García envió un centro desde la derecha y Vombergar apareció en el medio del área para conectar de cabeza y marcar el 2-0.

En el segundo tiempo, Banfield consiguió meterse nuevamente en partido. A los 51 minutos, Hernández convirtió de penal y puso el 2-1.

Sin embargo, la reacción del “Taladro” duró apenas un minuto. A los 52’, Fernández ejecutó un centro y nuevamente apareció Vombergar, otra vez de cabeza, para marcar el 3-1 y devolverle al “Tiburón” una ventaja de dos goles.

A partir de allí, el resultado no volvió a modificarse y Aldosivi pudo sostener la diferencia hasta el final para conseguir una victoria que puede resultar clave en su pelea por la permanencia de promedios.