Derrotó 2-1 a Tigre. Conti y Auzmendi marcaron para el “Lobo”, mientras que Russo hizo el tanto del “Matador” de Victoria.

Gimnasia se hizo fuerte en La Plata y es escolta de la zona B

Gimnasia y Esgrima de La Plata le ganó este sábado de local 2-1 a Tigre en la continuidad de la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que correspondió a la Zona “B”, contó con el arbitraje de Daniel Zamora, y se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El “Lobo”, que es escolta en su grupo, se quedó con los tres puntos en el “Bosque” por los goles de Germán Conti y Agustín Auzmendi, éste de penal. El tanto del “Matador” de Victoria fue obra de Ignacio Russo.

Gimnasia tuvo una chance inmejorable a los 15 minutos, pero Felipe Zenobio le atajó un penal a Ignacio Fernández. En la última jugada de la primera mitad (46'), Germán Conti conectó de cabeza tras un gran centro de “Nacho” Fernández para marcar el 1-0

Tigre reaccionó rápidamente y llegó al empate a los 5 minutos del complemento por medio de Ignacio Russo, quien capturó un rebote de Nelson Insfrán. Sin embargo, a los 23 minutos, el arquero de Tigre derribó a Lucas Janson en el área y el árbitro sancionó un nuevo penal. Esta vez, Agustín Auzmendi tomó la responsabilidad y selló el 2-1 definitivo.

Con la victoria Gimnasia llegó a 15 puntos y está como escolta de la Zona B junto a Sarmiento de Junín; mientras que el “Matador” quedó con 12 unidades en la quinta posición de su grupo en el torneo.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará a Argentinos Juniors el domingo 13, desde las 17; mientras que al conjunto dirigido por Diego Dabove le tocará recibir a Rosario Central ese mismo día, desde las 14:45.