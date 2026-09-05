La CAI venció a Rada Tilly y lidera la Zona 5

Se impuso de local 2-1 por la segunda fecha de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur.

La Comisión de Actividades Infantiles superó este sábado de local por 2-1 a Rada Tilly, y con ese resultado, quedó en lo más alto de la Zona 5 de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, tuvo el arbitraje de Julio Arroyo de Caleta Olivia, quien fue asistido por los jueces de línea Mónica Urquiza y Juan Navarro, también de la ciudad santacruceña.

El conjunto dirigido por Nicolás Segura y Andrés Silvera, se quedó con la victoria -la segunda en fila-, gracias a los dos goles que marcó Nicolás Abregú.

El exHuracán continúa afilado. Esta vez abrió el marcador a los 19 minutos de la etapa inicial, mientras que a los 40’ del mismo período, aumentó en el marcador para dejar el juego 2-0, resultado con el que así terminó los primeros 45’ del juego.

El elenco “Aurinegro”, que sufrió su segunda derrota en el torneo, llegó al descuento por intermedio de Román Ivanoff, a siete minutos para el final del encuentro.

De esa manera, la CAI sumó su segunda victoria en la Zona 5, que le permiten estar como líder del grupo con 6 puntos. Mientras que Rada Tilly sigue con 0 unidad.

En la próxima fecha, la CAI visitará a Jorge Newbery, mientras que Rada Tilly hará lo propio ante Huracán.

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Panorama de la 2ª fecha

SABADO 5

- CAI 2 (Nicolás Abregú 2) / Rada Tilly 1 (Román Ivanoff).

DOMINGO 6

- Jorge Newbery vs Huracán.

Arbitro: Bruno Maldonado (Caleta Olivia).

Asistentes: Benítez Cabrera (Caleta Olivia) y Hugo

Moreyra (Caleta Olivia).

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 16.