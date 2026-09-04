Se miden este sábado a las 16 en el Estadio Municipal por la 2ª fecha de la Zona 5 de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur.

La CAI va por otra victoria y Rada Tilly buscará su primera alegría

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia recibirá este sábado a Rada Tilly en el adelanto de la segunda fecha de la Zona 5 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugará en el Estadio Municipal de Km 3, dará comienzo a las 16 y tendrá como terna, a árbitros de Caleta Olivia.

En ese contexto, como juez principal actuará Julio Arroyo, mientras que como asistentes estarán Mónica Urquiza y Juan Navarro.

La CAI viene de tener un gran debut en el certamen al golear por 4-1 a Huracán, mientras que el “Aurinegro”, cayó de local 4-2 frente a Jorge Newbery.

Por ello, el elenco de Nicolás Segura-Andrés Silvera buscará sumar otra vez de a tres, mientras que los del CART, jugarán con la firme intención de obtener su primera alegría.

Esta segunda fecha se completará el domingo desde las 16, con el clásico de la ciudad entre Newbery y Huracán a jugarse en La Madriguera y sin la asistencia de público visitante.

La terna también será como jueces de Caleta Olivia. Como árbitro principal estará Bruno Maldonado, mientras que Benítez Cabrera y Hugo Moreyra, serán los asistentes de línea.

Programa de la 2ª fecha

SABADO 5

- CAI vs Rada Tilly.

Arbitro: Julio Arroyo (Caleta Olivia).

Asistentes: Mónica Urquiza (Caleta Olivia) y Juan Navarro (Caleta Olivia).

Cancha: Estadio Municipal – Km 3

Hora: 16.

DOMINGO 6

- Jorge Newbery vs Huracán.

Arbitro: Bruno Maldonado (Caleta Olivia).

Asistentes: Benítez Cabrera (Caleta Olivia) y Hugo Moreyra (Caleta Olivia).

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 16.