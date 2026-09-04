Portugués planifica el cierre del Torneo Austral y reafirma su compromiso social

El club “luso” seguirá contando con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes para lo que resta de la temporada.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, visitó las instalaciones de rugby del Club Deportivo Portugués y se reunió con los dirigentes para ratificar el acompañamiento para lo que resta de la temporada.

El “Luso” trabaja en la planificación de viajes de las diferentes categorías, teniendo en cuenta que su primera división está disputando el Torneo Austral y debe visitar algunas ciudades de Chubut.

Además, la institución continúa realizando una gran labor en lo social, apuntando primordialmente a las formativas, y progresa en la infraestructura de su predio de barrio Industrial.

Carlos Velásquez, integrante de la subcomisión de rugby, dijo que la actualidad “nos encuentra trabajando, con bastante gente en infantiles y juveniles, con la Primera disputando el Torneo Austral, siempre tratando de dar una mano, de colaborar, traccionando para que el club siga creciendo”.

En ese sentido, explicó que el objetivo es “tratar de sumar más chicos en divisiones infantiles y juveniles, que la primera haga un buen papel en el Torneo Austral, y seguir trabajando en infraestructura”.

El directivo hizo hincapié específicamente en lo social, algo fundamental para la entidad, y contó que se firmaron convenios con uniones vecinales y se trabaja con chicos de barrios cercanos.

“Una pata importante nuestra es lo social, tratamos de empujar desde ahí, siempre son recibidos los chicos del barrio, a veces nos acercamos a algunas plazas, invitamos a escuelas cercanas a que vengan al club, eso nos hace fuertes y ha hecho grande a Portugués”, remarcó.

A su vez, Alejandro Paillahuala, presidente de Portugués, se refirió a la visita de las autoridades y afirmó que “es un placer recibir en nuestra institución a la gente de Comodoro Deportes. Creo que todos los clubes, y nosotros en particular, tenemos una necesidad y una demanda muy grande de un montón de cosas, como iluminación, viajes y aportes para poder transportar a las categorías de hockey y rugby”.

“Cada vez que nos visitan tenemos el apoyo del Ente Comodoro Deportes, a través de Hernán Martínez y todo su equipo. Avanzamos sobre esas cuestiones, en esta etapa del año donde más se necesita ayuda, sobre todo en el momento que se vive en la ciudad. Ha sido una reunión muy positiva, en la cual se comprometieron a ayudarnos y acompañarnos”, agregó el referente.

Y culminó aseverando que “más allá del aporte que nos puedan brindar, lo destacable es que están en el club, están al lado nuestro, sabemos que podemos contar con Comodoro Deportes y que es una herramienta muy importante para el club”.