Defensores de Belgrano no se detiene con sus proyectos de infraestructura

El club recibió la visita de autoridades municipales, quienes supervisaron las obras de lo que será la nueva confitería de la institución, ubicada en el barrio Abel Amaya.

Dirigentes y veteranos del club Defensores de Belgrano recibieron en su predio al intendente Othar Macharashvili, junto al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Angel Rivas y el director de Deportes Municipal, Martín Gurisich.

Defensores de Belgrano sigue con sus trabajos en pos de mejorar su infraestructura, con el acompañamiento del municipio, a través de Comodoro Deportes. El club compite en la Liga Costa Austral de los barrios representando al barrio Abel Amaya, lugar donde se encuentra su campo de juego, y en la Liga de Veteranos en todas sus categorías.

Juan Maldonado, presidente de Defensores de Belgrano, habló sobre los trabajos que se vienen ejecutando y los proyectos que se planean, acompañados por el Estado municipal.

El dirigente de Veteranos contó que en este momento se encuentran abocados a la terminación de los trabajos en lo que es la construcción de la nueva confitería del club. Paralelamente, los representantes de la Liga Costa Austral tienen la idea de lograr terminar con el cercado de la cancha principal.

Desde la dirigencia remarcaron que las autoridades municipales “siempre han venido colaborando con el club y el crecimiento que tenemos tiene que ver con esta gestión, donde el deporte está por encima de todo”.

“Estamos con los veteranos en lo que es la terminación de esa confitería, que nos brindará un espacio que también servirá como vestuario y seguir con el crecimiento. En tanto, la gente de La Liga de Los Barrios está haciendo las gestiones para el cercado. Somos una familia que busca el crecimiento, sobre todas las cosas” cerró Maldonado.