Ciudadela fortalece su infraestructura deportiva

Con el acompañamiento del Estado municipal, el club sigue avanzando en la concreción del cerco perimetral de la cancha principal.

Dirigentes y colaboradores del club Manantiales Behr de Ciudadela recibieron en su predio deportivo al intendente Othar Macharashvili, junto al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas y el director de Deportes Municipal, Martín Gurisich.

El objetivo de la visita de los funcionarios fue supervisar las obras que se llevan adelante en la entidad, planificar y coordinar junto a los referentes el trabajo de este año.

La comisión directiva en el Club Manantiales Behr de Ciudadela tiene como responsable a Juan Carbajal y Ximena Davies, como presidente y vicepresidente, respectivamente. Desde que asumió la nueva dirigencia del club el objetivo a corto y mediano plazo se basó en cumplir con dos proyectos; la ejecución de la iluminación y la realización del cerco perimetral.

Paralelamente, se han concentrado en realizar diferentes tareas, como el acondicionamiento y reparación de los vestuarios, la limpieza del predio y la cancha principal, junto con el mantenimiento permanente de las instalaciones, la concreción de los alambrados y la instalación de los nuevos bancos de suplentes.

Uno de los objetivos principales viene cumpliéndose porque están a poco tiempo de terminar el cerco perimetral de la parte sur de la cancha. Poco después, los trabajos se abocarán al sector lateral norte. Al mismo tiempo, se trabaja para lograr instalar una red de contención para pelotas.

Uno de los responsables de ejecutar las obras que se llevan adelante en el club “Gaucho” en esta nueva etapa es Diego Carabajal, quien además es un colaborador permanente de la institución.

“Todo lo que se hace es para la infraestructura del club, para que se haga fuerte y poder atraer a los jóvenes, pero siempre y cuando vean una infraestructura potable, amplia. Despacito lo estamos logrando” expresó.

Carabajal agradeció especialmente a “la gente que acompaña, a los vecinos, la hinchada, a los socios, a los padres de inferiores. Esto es todo a pulmón, a los veteranos que nos están ayudando mucho desde que empezamos y también a Comodoro Deportes por el apoyo”.

Ximena Davies, directiva de Ciudadela explicó que desde que asumieron en la conducción de la entidad “arrancamos con un sueño que teníamos hace mucho. Pudimos avanzar con la parte del cerco perimetral del lado del zanjón. Seguimos de a poco, pero con pasos firmes. El próximo paso es realizar el cercado de la parte de la calle y poder ir terminando”.

También contó que próximamente “estamos esperando que nos lleguen unos caños para hacer un para pelotas que nunca tuvimos. Tengo un gran equipo, estoy orgullosa, con el presidente Juan (Carabajal) y Diego (Carbajal), que lo estamos haciendo todo a pulmón, la mano de obra es nuestra y contamos con el apoyo de Comodoro Deportes y el municipio”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes