Alvaro De Souza Varguez es subcampeón nacional de pádel

El jugador de Petro Pádel de Comodoro Rivadavia formó dupla con Lautaro Ramoa, de Rawson .

Se disputó el Torneo Nacional de Menores de la Federación Argentina de Pádel (FAP), en el cual la delegación de la Asociación de Pádel de Chubut (APaCh) se destacó con dos títulos, dos subcampeonatos y un cuarto puesto en la general.

El certamen, que tuvo lugar en los complejos Quento Pádel y Distrito Pádel de la ciudad de La Plata, contó con más de 320 deportistas de diferentes puntos del país y, entre ellos, estuvieron presentes dos comodorenses: Alvaro De Souza Varguez (Cadetes 7ª Caballeros) y Valentino Rossi (Pre-Cadetes 7ª Caballeros), quien se quedó en octavos de final junto al rawsense Gino Paverini.

De Souza Varguez, formado en la escuela Petro Pádel de Kilómetro 8, cumplió una brillante performance junto a Lautaro Ramoa, de Rawson, obteniendo el subcampeonato.

Para llegar a la final, la dupla chubutense venció 6-1 / 6-4 a Torres-Ruggieri, 1-6 / 6-4 / 6-3 a Pantaleo-Reategui, 6-3 / 6-4 a Lauría-Tartara y 6-3 / 1-6 / 6-4 a Herrera-Cesario. En la final contra Minvielle y Ortiz, cayeron 6-4 / 6-7 / 6-3.

Sin dudas, un gran logro para el joven Alvaro De Souza Varguez, quien viene destacándose con los colores de Petro Pádel y, tras acceder al Nacional en el Clasificatorio de Rawson, puso en el primer nivel al pádel comodorense.

Chubut finalizó 4º en la tabla general, con 38 unidades, una menos que el tercer escalón del podio, ocupado por Buenos Aires Región 1. Un desempeño histórico para el deporte de la provincia, que pone de manifiesto el trabajo que vienen desarrollando sus jóvenes promesas.

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Actuaciones chubutenses en el Nacional de La Plata

CAMPEONES NACIONALES

- 6ª Damas: Amparo Iralde (Rawson) y Lola Núñez (Buenos Aires).

- Sub 10: Luciano Guardia (Puerto Madryn) y Milo López (Trelew).

SUBCAMPEONES NACIONALES

- 7ª Damas: Maia Gómez (Rawson) y Guadalupe Villar Posadas (Trelew).

- Cadetes 7ª Caballeros: Alvaro de Souza Varguez (Comodoro Rivadavia) y Lautaro Ramoa (Rawson).

SEMIFINALISTAS

- 6ª Damas: Isabela Gelvez (Rawson) y Fiorella García (Trelew).

- Juveniles 6ª Damas: Abigail Ramoa (Rawson) y Candela Peralta (Rawson).

- Juveniles 7ª: Bautista Nolasco (Esquel) e Ignacio Uribe (Esquel).

- Sub 10: Mateo Peralta (Rawson) y Bautista García (Sarmiento).

CUARTOS DE FINAL

- 6ª Damas: Julieta Paillalef (Rawson) y Delfina Guardia (Puerto Madryn).

- Sub 10: Mirko Tchara Malik (Esquel) e Ignacio Vázquez (El Bolsón).

- Escuelita D1: Enzo Castro (Rawson) y Benjamín Carballo (Rawson).

OCTAVOS DE FINAL

- Cadetes 7ª Caballeros: Ciro Tchara Malik (Esquel) y Alejo Rivera (Esquel).

- Cadetes 7ª Caballeros: Santino Hernández (Esquel) e Isaías Lagos (Esquel).

- Pre-Cadetes 7ª Caballeros: Gino Paverini (Rawson) y Valentino Rossi (Comodoro Rivadavia).

- Sub 10: Vicente Vuethery (Esquel) y León Rodríguez (Sarmiento).