Judo: quedaron definidos los clasificados a los Juegos Evita Nacionales

La instancia provincial se desarrolló este martes en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia.

Este martes se desarrolló en el Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia la instancia provincial de Judo de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, organizada por Chubut Deportes, con la participación de jóvenes de Comodoro Rivadavia, Trevelin y Esquel.

Tras la competencia quedaron definidos los representantes de Chubut que participarán de la instancia nacional, que se disputará del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

Clasificados masculinos:

-50 kg: Ian Poveda

-60 kg: Brandon Morales

-73 kg: Iker Ochi Itala

+73 kg: Mateo Olarte

Clasificadas femeninas:

-44 kg: Mía Barriento

-52 kg: Stefhania Sobieraj

-63 kg: Pía Landa

+63 kg: Alejandra Casetta

De cara a la cita nacional, el seleccionado masculino será dirigido por Cristian Fresco, mientras que Doris Grant estará al frente del equipo femenino.

La jornada contó con la presencia de Federico Rodríguez, subgerente de Deporte Social y Comunitario de Chubut Deportes; Martín Gurisich, director general de Deportes de Comodoro Rivadavia; Omar Gutiérrez, coordinador de Deportes de Combate de los Juegos Evita; y Samantha Acosta, judoca chubutense y representante argentina en el Guayaquil World Championship Cadets 2026.

También acompañaron Ramiro Ruiz, presidente de la Asociación de Judo; Nadia Bravo, en coordinación; Cristian Fresco, Doris Grant, Carlos Vázquez, Alejandro Mansilla, Florencia Fernández, Kiara Fernández y Denis Ocampo Sandoval, junto a Lucas Fernández como árbitro y Aldana Smart y Leonardo Smart en la mesa de control, además de los profesores de las instituciones participantes.

Chubut Deportes continúa acompañando el desarrollo del deporte provincial y a los jóvenes que representarán a Chubut en la máxima instancia de los Juegos Evita.

Foto: Prensa Chubut