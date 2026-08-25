Chubut acompañó a 120 deportistas que participaron en los 21K de Buenos Aires

El Gobierno Provincial, a través de Chubut Deportes, acompañó a más de 120 atletas de la provincia que el domingo participaron del Medio Maratón de Buenos Aires, la competencia más importante de América en esta disciplina que se disputa todos los años con la asistencia de deportistas provenientes de más de 30 países.

Chubut Deportes, en forma conjunta con Comodoro Deportes, desplegó una carpa institucional en los Bosques de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para brindarles apoyo logístico a los atletas que viajaron desde distintas localidades de la provincia, dentro de la cual pudieron guardar sus objetos personales, tomar un desayuno antes de la competencia y disponer de un espacio físico para encontrarse con familiares, amigos y demás colegas chubutenses que participaron en esta exigente carrera de 21 kilómetros recorriendo distintos barrios porteños.

En la edición de este año participaron más de 31.500 atletas, y el ganador de la competencia, el etíope Yomif Kejelcha Atomsa, batió el récord mundial de la disciplina marcando un tiempo de 56 minutos y 50 segundos.

ENTRE LOS 20 MEJORES

Dos atletas chubutenses, Eulalio “Coco” Muñoz y Joaquín Arbe, tuvieron una actuación sobresaliente dado que lograron ubicarse entre los 20 mejores de la competencia. Muñoz (oriundo de Gualjaina) ocupó el 16° lugar, siendo el quinto mejor argentino en la tabla general; y Arbe (nacido en Esquel) finalmente llegó a la meta en la posición 19°.

En diálogo con la prensa, Oscar San Juan Gutiérrez, un destacado entrenador español radicado en Comodoro Rivadavia que se desempeña como líder del grupo Oscar San Juan Running, dijo que “este año, con nuestro equipo, vinieron a participar de la competencia 21 atletas chubutenses provenientes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly”.

San Juan Gutiérrez explicó que “las rutinas de entrenamiento dependen del nivel de cada atleta, tenemos varios horarios opcionales y la metodología cambia según el objetivo definido para cada competidor específicamente, en esta oportunidad para el caso puntual de esta carrera”.

El especialista español agregó que “la mayoría de la gente entrena entre 3 y 5 días por semana, alguno más, dependiendo del nivel, y con eso vamos adaptando los casos de aquellos que recién se inician con aquellos atletas que ya tienen más experiencia”.

Oscar indicó que “en Comodoro estamos entrenando en La Pista, que es un tesoro. Para mí es el lugar ideal. Y luego también tenemos la costanera, los cerros, las playas. Comodoro y Rada Tilly son lugares muy buenos para poder entrenar y preparar cualquier tipo de disciplina”.

El entrenador español hizo hincapié en destacar que “venir a correr esta maratón de Buenos Aires es un gran desafío por muchos motivos. Muchos tienen que gestionar sus trabajos, las familias, y también económicamente. Además, muchos de ellos no han corrido fuera de Comodoro, entonces correr en un evento de estas características, que es la mejor carrera de 21 kilómetros de América, supone un desafío muy grande, y también una gran satisfacción”.

Oscar valoró especialmente el apoyo logístico brindado por Chubut Deportes a través de la carpa institucional: “gracias a este espacio seguramente los nervios van a ser menores para cada atleta, porque no tienes tanta prisa para dejar las cosas, acá también tienes comida o algo caliente, sabes que es un lugar en el cual estás seguro y encima te encuentras también con otros atletas. Así que es un lujo tener este espacio y que la provincia lo apoye, tanto como los municipios”.

“LA CARRERA MAS LINDA”

A su turno, Ana Paula, una atleta de Rada Tilly, manifestó que “es la segunda vez que participo en el Medio Maratón de Buenos Aires. La vez anterior, en 2024, vine lesionada, así que este año es un poco como una revancha para mí. La carrera es hermosísima, la hacemos con un grupo de amigas, así que las expectativas son hermosas a nivel compartir”.

La atleta radatilense añadió que “fue un viaje muy programado, muy entrenada la carrera, para nosotras es la carrera más linda, por lo menos entre aquellas que hemos corrido. En Rada Tilly entrenamos en la calle y también mucho en el cerro”.

Ana Paula señaló que “ahora el mes que viene hay una carrera súper linda que organizan allá en Rada Tilly. A nosotras nos gusta mucho entrenar en el cerro, tenemos un paisaje divino, el contraste del cerro que se une con el mar, así que la verdad que hay terreno y territorio para todos los gustos”.

Para finalizar, la competidora de Rada Tilly agradeció la posibilidad de contar con la carpa que desplegó Chubut Deportes en los Bosques de Palermo: “La verdad que a nosotras nos sirve un montón. Ya la utilizamos en 2024 y está buenísima, es enorme y te encontrás con todo el mundo de nuestro lugar y también gente de afuera, así que es espectacular”, sentenció.

Foto: Prensa Chubut