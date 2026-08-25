Será este sábado y se desarrollarán tanto en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Se viene la Jornada Patagónica de Entrenamiento Preventivo y Biomecánica

Este sábado, referentes internacionales vinculados a la ciencia aplicada al deporte se reunirán en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly para participar de la Jornada Patagónica de Entrenamiento Preventivo y Biomecánica Aplicada al Deporte. El encuentro, con cupos estrictamente limitados, apunta a mejorar el rendimiento y a prevenir lesiones a partir de herramientas científicas y protocolos de aplicación inmediata.

Las inscripciones continúan abiertas para la capacitación dirigida a profesores de educación física, entrenadores, kinesiólogos, médicos y estudiantes de carreras afines. Según informaron los organizadores, la propuesta busca fortalecer las capacidades locales mediante formación intensiva y orientada a la práctica.

La iniciativa responde al plan de la Patagonia de descentralizar conocimiento de nivel técnico y acercar a la región saberes vinculados al entrenamiento preventivo y la biomecánica. En ese marco, el evento es organizado por el Centro de Salud & Ciencias del Rendimiento Físico (HSP-70), con el objetivo de acompañar el desarrollo de atletas y profesionales.

DISERTANTES DE JERARQUIA INTERNACIONAL

El valor central de la jornada estará en la participación de profesionales con experiencia reconocida en sus áreas.

Por un lado, el licenciado Mario Di Santo dictará los módulos sobre Entrenamiento Preventivo Protector y Neurobiomecánica aplicada, brindando estrategias enfocadas en la reducción del riesgo de lesiones y en la implementación de protocolos en clubes e instituciones de la región.

En tanto, Maximiliano Guerra abordará la Biomecánica aplicada y los fundamentos del calzado técnico deportivo. Su disertación se centrará en los criterios biomecánicos que permiten seleccionar el calzado adecuado según la disciplina y las características anatómicas del deportista.

TEORIA Y PRACTICA, EN DOS DISTANCIAS

Para asegurar una comprensión completa de los contenidos, la organización dispuso una jornada organizada en dos bloques que combinan formación académica y trabajo aplicado.

Instancia Teórica: se desarrollará en el Centro Cultural de Rada Tilly, donde se abordarán los fundamentos científicos.

Instancia Práctica: tendrá lugar en la sede de HSP-70, ubicada en San Martín 1085, Comodoro Rivadavia, con actividades de aplicación en terreno.

INFORMACION CLAVE PARA LA INSCRIPCION

Desde la organización señalaron que, debido a la naturaleza del entrenamiento y la necesidad de sostener la calidad pedagógica, los cupos son limitados. Por ello, invitan a quienes estén interesados a no postergar su inscripción, quedan los últimos cupos activos.

La inversión es de 50 mil pesos y existe un formulario oficial de inscripción. Para consultas, indicaron que pueden comunicarse por teléfono o WhatsApp al 297-4298161 (Ángel).

Mario Di Santo es licenciado en Educación Física y se desempeña como referente en neurociencia aplicada al movimiento, flexibilidad y entrenamiento preventivo. A lo largo de su trayectoria desarrolló tareas docentes en el ámbito universitario y aportó a la formación con publicaciones de consulta vinculadas a la preparación física y la salud deportiva. También se valora su experiencia asesorando a atletas de élite e instituciones de alto rendimiento, con un enfoque basado en neurobiomecánica, orientado a optimizar el rendimiento y disminuir el riesgo de lesiones.

Por su parte, Maximiliano Guerra es especialista en biomecánica aplicada al deporte y referente en el análisis técnico del calzado deportivo. Su trabajo se vincula con el estudio de la marcha, la pisada y la relación entre cargas mecánicas y rendimiento. Según la información difundida, su línea de trabajo permite orientar a entrenadores, médicos y profesionales de la salud en la prevención de patologías asociadas al uso inadecuado del equipamiento.

Cronograma de la Jornada Patagónica

Bloque de Mañana (Teoría)

Lugar: Centro Cultural de Rada Tilly (Esquina Av. Almirante Brown y Av. Automóvil Club Argentino).

09:00 – 09:05 Palabras de autoridades.

09:05 – 09:50 Entrenamiento Preventivo Protector: conceptos y fundamentos Lic. Mario Di Santo.

09:50 – 10:30 Fundamentos del calzado técnico deportivo: biomecánica y criterios de elección Maximiliano Guerra.

10:30 – 10:40 Coffee Break (10 minutos).

10:40 – 11:35 Neurobiomecánica aplicada: gestión de la tensión por el sistema nervioso Lic. Mario Di Santo.

11:35 – 12:30 Calzado y rendimiento: elección según disciplina, características y necesidades del deportista Maximiliano Guerra

12:30 – 15:00 Descanso / Almuerzo.

Bloque de Tarde (Práctica)

Lugar: HSP-70 (San Martín 1085, Comodoro Rivadavia).

15:00 – 15:50 Práctica aplicada de calzado técnico: análisis, criterios de selección y casos Maximiliano Guerra.

15:50 – 16:50 Entrenamiento Preventivo Protector: evaluación y aplicación práctica Lic. Mario Di Santo.

16:50 – 17:40 Biomecánica aplicada al calzado y al movimiento deportivo Maximiliano Guerra.

17:40 – 18:50 Protocolos preventivos + práctica intensiva: herramientas aplicables desde el primer día Lic. Mario Di Santo

18:50 – 19:00 Conclusiones y cierre de la Jornada Patagónica Lic. Mario Di Santo.