Será este martes desde las 16 ante Gobernador Gregores por la 2ª fecha del Grupo B. El partido se jugará en Resistencia, Chaco.

Comodoro va por su segundo éxito en el Argentino A de futsal

Comodoro Rivadavia irá este martes en busca de su segundo éxito en el Torneo Argentino de Selecciones A de futsal que se disputa tanto en Chaco como en Corrientes.

Será cuando se mida a partir de las 16 con Gobernador Gregores por el Grupo “B”. El encuentro, que se jugará en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia, se podrá ver a través del canal de YouTube de la Confederación Argentina (CAFS).

El elenco, que dirige Ignacio Aldaba, debutó el lunes con una victoria por 2-1 ante Trelew con goles de Gonzalo Páez y Julián Bahamonde. Sergio Manquel descontó para los valletanos.

De ese modo, Comodoro arrancó muy bien el certamen y este martes buscará otra victoria ante Gregores que arrancó el certamen con una caída de 5-3 ante Corrientes Interior, el otro integrante de la zona.

Además del partido de Comodoro-Gobernador Gregores, el otro encuentro que completará la zona lo jugarán a partir de las 19:30, Corrientes Interior y Trelew.

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Panorama de la 1ª fecha

LUNES 24

En el Club Hércules – Corrientes

Grupo “A”

- Mendoza 3 / Esquel 1.

- Corrientes Capital 6 / Mar Chiquita 4.

Grupo “B”

- Comodoro Rivadavia 2 / Trelew 1.

- Corrientes Interior 5 / Gobernador Gregores 3.

En el Polideportivo Jaime Zapata - Chaco

Grupo “C”

- Perito Moreno 3 / Caleta Olivia 4.

- Tucumán 2 / Las Heras 0.

Grupo “D”

- Misiones Interior 1 / Formosa 1.

- Rosario 4 / Resistencia 1.

Foto: Bautista Vital