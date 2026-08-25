Comodoro va por su segundo éxito en el Argentino A de futsal

Comodoro Rivadavia irá este martes en busca de su segundo éxito en el Torneo Argentino de Selecciones A de futsal que se disputa tanto en Chaco como en Corrientes.
Será cuando se mida a partir de las 16 con Gobernador Gregores por el Grupo “B”. El encuentro, que se jugará en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia, se podrá ver a través del canal de YouTube de la Confederación Argentina (CAFS).
El elenco, que dirige Ignacio Aldaba, debutó el lunes con una victoria por 2-1 ante Trelew con goles de Gonzalo Páez y Julián Bahamonde. Sergio Manquel descontó para los valletanos.
De ese modo, Comodoro arrancó muy bien el certamen y este martes buscará otra victoria ante Gregores que arrancó el certamen con una caída de 5-3 ante Corrientes Interior, el otro integrante de la zona.
Además del partido de Comodoro-Gobernador Gregores, el otro encuentro que completará la zona lo jugarán a partir de las 19:30, Corrientes Interior y Trelew.
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Panorama de la 1ª fecha
LUNES 24
En el Club Hércules – Corrientes
Grupo “A”
- Mendoza 3 / Esquel 1.
- Corrientes Capital 6 / Mar Chiquita 4.
Grupo “B”
- Comodoro Rivadavia 2 / Trelew 1.
- Corrientes Interior 5 / Gobernador Gregores 3.
En el Polideportivo Jaime Zapata - Chaco
Grupo “C”
- Perito Moreno 3 / Caleta Olivia 4.
- Tucumán 2 / Las Heras 0.
Grupo “D”
- Misiones Interior 1 / Formosa 1.
- Rosario 4 / Resistencia 1.
Foto: Bautista Vital