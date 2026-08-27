Emiliano Toretta: "hay que revalidar las cosas"

El base de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia no quiere conformarse con el histórico título conseguido este año. “Hay que olvidarse de lo que pasó. No sé si está bueno vivir de lo que hiciste”, reflexionó. “La cabeza está puesta en la Liga Nacional y en la Champions”, aseguró, redoblando la apuesta.

Gimnasia y Esgrima realizó este jueves un nuevo entrenamiento, con miras a una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet. El equipo comodorense, que se entrena con los asistentes técnicos Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, trabajó en el Socios Fundadores con diez jugadores: Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Valentín Forestier, Obi Okafor y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lazarte, Natalio Santacroce y Julián Salas.

Resta que se sumen Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco -ambos con la selección de Chile-, Carlos Rivero -con Argentina-, Amar Sylla y Anyelo Cisneros, además del DT Pablo Favarel, quien también se encuentra dentro del cuerpo técnico del seleccionado nacional, jugando los Clasificatorios FIBA.

Luego de la práctica, el base Emiliano Toretta, campeón con Gimnasia en la última temporada, dialogó con El Patagónico. El santafesino se refirió a esta nueva pretemporada, que se encuentra por su segunda semana de trabajo, los nuevos jugadores que se sumaron al equipo y los objetivos que tendrán por delante: la Liga Nacional y la Basketball Champions League Americas.

Además, se mostró muy contento por la convocatoria a la selección argentina de su compañero, el salteño Carlos Rivero, quien quedó entre los 12 que jugarán este jueves -ante Puerto Rico- por el inicio de la segunda fase de los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Qatar 2027.

- ¿Cómo estás viviendo esta nueva pretemporada, luego del título logrado con Gimnasia?

Bien, contento de volver a entrenar, a compartir el día a día con los chicos, ya que muchos son los mismos y otros no. Estamos adaptándolos a los nuevos, entrenando y sabiendo que la temporada pasada conseguimos el logro máximo, pero esta es una temporada nueva. Hay que poner la cabeza en los objetivos que tenemos ahora, la competencia a la que logramos clasificar, como la Champions League. Hay que poner la cabeza ahí. Lo que pasó, pasó. Estamos muy contentos de lo que logramos, pero ahora estamos en una nueva temporada, donde hay que empezar de cero.

- ¿Qué temporada creés que se viene, teniendo en cuenta el movimiento que tuvo el mercado?

Va a volver a ser una Liga muy pareja, como la anterior. Hay muy buenos equipos: Atenas se reforzó muy bien; Lanús que ascendió, también está armando un muy buen equipo; Boca; Peñarol; Ferro. Hay muy buenos equipos con grandes jugadores, así que va a ser una Liga muy pareja y hay que trabajar y prepararse para eso.

- Tienen la Liga, la Champions y si se le dan los resultados en la primera rueda de la fase regular, podrían jugar la Copa Islas Malvinas.

Sin dudas que me gustaría jugar la Copa Malvinas. Uno, cuando está en la pretemporada, aspira a lo mejor. Así que sería eso, clasificar a la Copa Islas Malvinas, ojalá podamos hacerlo, necesitamos tener un buen arranque. No es fácil, hay que ver cómo se adaptan los chicos nuevos también. Trabajaremos para eso y ojalá lo podamos lograr.

- La premisa será la misma de la pasada temporada: priorizar el equipo por sobre lo individual.

Sí, sin dudas. Pablo (Favarel) recalcó desde el primer día que el equipo es lo más importante y está por encima de todo. En el profesionalismo no es tan fácil plasmarlo, como lo hicimos nosotros la temporada anterior, porque me parece que fue algo genuino en que estábamos todos en pos de lo que necesitaba el equipo en todos los partidos. Ojalá podamos repetirlo en esta temporada, es lo que nos transmite el entrenador. Espero que podamos repetirlo porque, para mí, se llega mucho más lejos de esa manera.

- ¿Qué te pareció la convocatoria de Carlos Rivero a la selección argentina?

Muy contento por Carlos. Entrena mucho, juega muy bien, es muy inteligente. Lo tiene re contra merecido y me pone re contento que un compañero nuestro esté ahí, porque convivimos el día a día con él, sabemos las cosas que hace y demás, y nos pone orgullosos a todos como equipo.

¿Y esta pretemporada es distinta a la anterior, porque se viene de salir campeón?

No. Creo que hay que olvidarse de lo que pasó. No sé si está bueno vivir de lo que hiciste. Ahora, hay que revalidar las cosas, hacer otra temporada buena de nuevo, hablo individualmente, pero quiero crecer como jugador en mi carrera también, y no puedo vivir de lo que pasó una temporada antes. Todas las temporadas dar un pasito más, intentar que al equipo le vaya mejor. Creo que los chicos también piensan de esa manera, así que hay que volver y enfocarse desde cero, olvidar lo que pasó. Sí sacar las cosas buenas, para poder tener una base desde ahí y seguir construyendo.

¿Cuál es el sueño que tenés como basquetbolista?

Me gustaría jugar en Europa, en la ACB (Liga de España). Creo que ese es mi sueño y objetivo a largo plazo. Y también poder tener una carrera larga, intento cuidarme para eso, no que el básquet me tenga que dejar a mí, sino que yo dejar al básquet. Ya con eso sería muy feliz, jugar en Europa. Y creo que el objetivo máximo de cualquier jugador, es jugar en la Selección. Sería algo hermoso, que de chiquito lo soñé, pero es raro pensarlo. Ojalá se pueda dar.