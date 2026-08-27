Kick Boxing: Alumnos del Team Antileo compiten en Sierra Grande

Seis peleadores comodorenses serán parte del festival que se realizará este sábado en la ciudad rionegrina, acompañados por su director Marcos Antileo.

El Team Antileo se prepara para presentarse en Sierra Grande (Río Negro), en un festival que se realizará este sábado en el Polideportivo Municipal, bajo la fiscalización de UDCI (Unión de Deporte de Combate Internacional).

La delegación comodorense conformada por Malco Onieva, Adrián Cárcamo, Valentín Manrique, Jonathan Uribe, Soledad Bejar y Brisa Onieva.

Justamente, la atleta comodorense Brisa Onieva será protagonista de la pelea de fondo ante la local Brisa Rojas (Patagonia Gym – Sierra Grande).

Desde Team Antileo agradecieron al Ente Comodoro Deportes y todos sus sponsors por el acompañamiento constante.