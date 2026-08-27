Coco Muñoz apunta a una medalla en el Sudamericano de Maratón

Luego de consagrarse campeón argentino en Rosario y completar la Media Maratón de Buenos Aires, el atleta chubutense intensifica su preparación para representar al país el 15 de noviembre en Santiago de Chile. Su horizonte también incluye el sueño de regresar a los Juegos Olímpicos.

Eulalio "Coco" Muñoz atraviesa un 2026 de reconstrucción, continuidad y objetivos renovados. Después de una temporada anterior en la que permaneció entre siete y ocho meses alejado de las competencias, el fondista chubutense recuperó presencia en el calendario nacional, volvió a ponerse a prueba en distintas superficies y distancias y coronó ese proceso con el título argentino de maratón.

El atleta inició el año sumando participaciones en la Corrida Internacional Diario Crónica, los K de Cipolletti, el Provincial de Cross y el Campeonato Argentino de Pista. Cada presentación formó parte de un camino progresivo para reencontrarse con el ritmo competitivo, evaluar su estado físico y volver a construir confianza después de un período complejo.

El punto más alto de esta primera parte de la temporada llegó el 28 de junio, en la 24.ª edición del Maratón Internacional de la Bandera, disputada en Rosario. Muñoz completó los 42,195 kilómetros en 2 horas, 16 minutos y 57 segundos, se quedó con el Campeonato Argentino y finalizó a solamente dos segundos del récord del circuito. El resultado tuvo un valor especial porque significó su regreso a una prueba nacional sobre la distancia en la que construyó buena parte de su trayectoria internacional.

"Fue mi vuelta al maratón y pude salir campeón argentino. Era una distancia en la que no había participado de campeonatos nacionales y me pude quedar con el primer puesto", destacó Muñoz.

La victoria no solo confirmó su recuperación: también le otorgó la clasificación al Campeonato Sudamericano de Maratón, que se disputará el 15 de noviembre en Santiago de Chile, con largada y llegada en el Estadio Nacional. Desde entonces, el esquelense comenzó a ordenar su calendario con la mirada puesta en esa competencia, a la que considera el desafío central de su temporada.

El logro adquiere otra dimensión al observar el recorrido reciente. Muñoz había comenzado a recuperar continuidad durante 2025, cuando recibió una invitación para competir fuera de la provincia después de varios meses de inactividad. Aquel respaldo, según recordó, fue el impulso que necesitaba para volver a medirse con atletas de otros puntos del país. Ahora, nuevamente entero y con fuerza, intenta aprovechar cada oportunidad de competencia.

El domingo 23 de agosto, Muñoz fue parte de la 37.ª Media Maratón de Buenos Aires. Había llegado con la intención de correr cerca de 1 hora y 3 minutos y medio o, al menos, en una marca baja de 1 hora y 4 minutos. El cronómetro finalmente quedó por encima de esa proyección, pero el chubutense prefirió valorar la respuesta física y la solidez con la que completó el recorrido.

"No fue un buen día para mí en lo personal, pero me sentí fuerte y terminé firme. Hay que seguir de esta manera, con estas ganas", sostuvo tras la competencia.

La prueba porteña tuvo un nivel extraordinario. El etíope Yomif Kejelcha estableció un nuevo récord mundial de medio maratón con 56 minutos y 51 segundos, una actuación que convirtió a Buenos Aires en escenario de una jornada histórica para el atletismo de ruta. Para Muñoz, haber sido parte de esa carrera fue una experiencia inolvidable y una muestra del crecimiento que puede generar en el país la presencia de figuras internacionales de primer nivel.

El fondista remarcó que el circuito de Buenos Aires ya era reconocido como uno de los más veloces de Sudamérica y consideró que el récord mundial puede atraer en futuras ediciones a más atletas europeos y sudamericanos. En su mirada, una competencia cada vez más exigente también beneficia a los corredores argentinos, porque obliga a elevar la preparación y brinda la posibilidad de medirse en un contexto de máxima jerarquía sin salir del país.

También destacó el rendimiento de Ignacio Erario, quien fue el mejor argentino de la jornada, terminó sexto en la clasificación general y registró 1 hora, 59 segundos, a solo 14 segundos del récord nacional de Antonio Silio. Muñoz aseguró que la actuación no lo sorprendió, porque conocía el gran presente del mendocino, y señaló que registros de ese nivel levantan la vara para todo el atletismo argentino.

La agenda de Muñoz continuará de inmediato. El próximo fin de semana proyecta afrontar un doblete: el sábado participará de una prueba de 5.000 metros en pista en Neuquén y el domingo estará en una competencia de características cercanas al trail en General Roca. Aunque reconoció que la geografía rionegrina presenta lomas y bardas menos exigentes que los circuitos cordilleranos de Esquel, la carrera tiene para él un fuerte valor emocional.

Fue justamente esa organización la que lo convocó cuando comenzaba a regresar a la actividad después de su prolongado parate. Muñoz ganó aquella edición y, al recibir nuevamente la invitación, entendió que debía volver como una forma de reconocer a quienes confiaron en él en un momento decisivo.

La prueba de 5.000 metros, en tanto, será otra oportunidad para reencontrarse con la pista. Durante este año ya disputó el Campeonato Argentino de la especialidad, lo que marcó su regreso a ese escenario después de aproximadamente una década. Si bien aquella actuación no respondió a sus expectativas, el atleta considera que la competencia de Neuquén puede servir como revancha y como un estímulo de velocidad dentro de su preparación para la maratón.

Otro punto del calendario que genera interés es la Corrida Internacional, prevista para el 19 de septiembre en Rawson, en el marco del aniversario de la capital provincial. Al conocer que la prueba tendrá un circuito plano, Muñoz reconoció que le gustaría evaluar la posibilidad de estar presente, siempre que la invitación llegue con anticipación y pueda coordinarlo con su entrenador.

El esquelense recordó que su última participación en una carrera en Rawson habría sido entre 2016 y 2017, cuando cumplió la función de liebre para una compañera en la prueba Tres Ciudades. Por eso, un eventual regreso representaría también el reencuentro con una parte del público chubutense que sigue su trayectoria y le hace llegar mensajes de apoyo.

"Sería lindo volver, correr fuerte y compartir con la gente. Si podemos darles una alegría estando en las carreras de la provincia, es importante para nosotros", expresó.

Una vez superada la Media Maratón de Buenos Aires, el trabajo del equipo se concentrará de lleno en los 42,195 kilómetros. Dentro de la planificación aparece la posibilidad de realizar durante octubre un nuevo período de entrenamiento en Cachi, Salta, un destino elegido habitualmente por fondistas para aprovechar los beneficios del trabajo en altura.

Muñoz ya estuvo allí durante este año como parte de la preparación para la maratón de Rosario, aunque la experiencia se complicó cuando se enfermó y debió permanecer cerca de una semana en cama. Pese a aquel contratiempo, considera que una nueva estadía puede ayudarlo a llegar en mejores condiciones al Sudamericano. Al mismo tiempo, valoró que la mejora del clima en Esquel permitirá afrontar de otra manera las jornadas de entrenamiento en la recta final de la temporada.

"Estamos pensando seriamente en poder traer una medalla para el país. Esa es la idea del año y lo más importante, así que vamos a trabajar firme para eso", afirmó.

Muñoz conoce lo que significa competir en los mayores escenarios. Representó a la Argentina en el maratón olímpico de Sapporo 2021 y en el Campeonato Mundial de Eugene 2022. Por eso, aun cuando reconoce la enorme exigencia del proceso, mantiene vivo el deseo de regresar a unos Juegos Olímpicos.

El atleta explicó que la marca de acceso directo se ubica alrededor de las 2 horas y 6 minutos, un registro que implicaría mejorar ampliamente el récord argentino. Frente a esa dificultad, su estrategia se orienta principalmente a sumar puntos en competencias internacionales. El Sudamericano de Santiago formará parte de ese proceso, al igual que las carreras de jerarquía que pueda incorporar a su calendario.

Su mejor marca personal es de 2 horas, 9 minutos y 59 segundos, conseguida en Valencia en diciembre de 2020, y continúa ubicada entre los mejores registros de la historia del atletismo argentino. Para 2027 proyecta volver a correr una maratón en Europa con el objetivo de mejorar ese tiempo, acercarse a la plusmarca nacional y fortalecer su posición dentro del sistema de clasificación.

"Hay que ser realista: hoy estamos lejos de la marca directa, pero por puntos hay muchas chances. El sueño está; alguna vez lo pudimos hacer y queremos volver a competir en carreras internacionales", remarcó.

Muñoz puso en valor el respaldo que recibe para sostener una preparación que demanda traslados, concentraciones y presencia constante en competencias nacionales e internacionales. En ese sentido, agradeció especialmente a Chubut Deportes por la asistencia brindada mediante pasajes y becas, herramientas que permiten aliviar parte de las exigencias económicas del alto rendimiento.

"Quiero agradecer a toda la gente de Chubut Deportes, que siempre nos hace el aguante con los pasajes y las becas. Para nosotros, eso hace que el camino sea mucho más liviano", señaló.

El fondista extendió su reconocimiento al área de Deportes de Esquel y a todas las personas que acompañan su carrera. Con el título argentino nuevamente en sus manos y el Sudamericano como próximo gran desafío, Coco Muñoz continúa avanzando paso a paso, con la intención de volver a vestir la camiseta celeste y blanca, representar a Chubut en el plano continental y luchar por una medalla para el país.