Coudet dejó de ser el DT de River

La salida del entrenador se hizo oficial en una conferencia de prensa que compartió con el presidente Stefano Di Carlo y el manager Enzo Francescoli.

La eliminación de River en la Copa Sudamericana selló el final del ciclo de Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador. Tras la derrota por penales ante Independiente Santa Fe, la salida del DT se hizo oficial esta tarde en una conferencia de prensa junto al presidente Stefano Di Carlo, y al mánager, Enzo Francescoli, en el Monumental.

El alejamiento de Chacho Coudet, un secreto a voces desde la madrugada de hoy, decantó de manera inevitable para descomprimir la crisis futbolística que atraviesa el club. El anuncio se produce después de una noche tensa tras la derrota por penales ante Independiente Santa Fe en los octavos de final del torneo continental.

Después del partido, Coudet mantuvo una larga reunión con Di Carlo y otros dirigentes en el vestuario, que se extendió hasta cerca de la 1.30 de la madrugada. Aunque en ese momento no hubo definiciones concretas, durante la mañana se confirmó que el entrenador no seguiría al frente del equipo.

El propio Coudet había anticipado semanas atrás, tras la derrota con Tigre en Núñez: “Si le hago mal a River, saludo a todos con beso y un abrazo y me voy”. Finalmente, cumplió con su palabra y puso punto final a un ciclo que nunca logró despegar.

El plantel tiene previsto entrenar esta tarde bajo la conducción interina de Marcelo Escudero (DT de la Reserva) y Leonardo Ponzio, quien ocupa un cargo en la estructura del fútbol profesional.

El paso de Coudet por River estuvo signado por los malos resultados y la ausencia de una identidad futbolística clara, a pesar de un plantel repleto de figuras. El club invirtió cerca de 70 millones de dólares en el último mercado de pases, con incorporaciones como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, pero el equipo nunca alcanzó el nivel esperado.

El Chacho asumió en marzo de este año y el balance de su campaña arroja 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Los golpes más duros del ciclo fueron la derrota en el Superclásico en el Monumental, la final del Torneo Apertura perdida ante Belgrano, la eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi y la caída de anoche con Independiente Santa Fe en la Sudamericana.

Además, el equipo ocupa el anteúltimo puesto en la Zona B del torneo Clausura -solo por encima del Tiburón- y está undécimo en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a competencias internacionales para 2027.