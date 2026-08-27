Germinal y CEF Nº26 son campeones provinciales en Básquet 3x3 de los Evita

La instancia se desarrolló en el gimnasio “Diego Simón” del club Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia.

Se llevó a cabo en el gimnasio “Diego Simón” del Club Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia, la instancia provincial de los Juegos Evita 2026 en Básquet 3x3, con la consagración de Germinal de Rawson en rama femenina y CEF Nº26 de Trelew en masculino.

Los campeones representarán a Chubut en las instancias nacionales a disputarse del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.El evento estuvo a cargo de Chubut Deportes, en trabajo conjunto con el Ente Comodoro Deportes, realizándose la instancia provincial de Básquet 3x3 en rama masculina y femenina, cuyos campeones serán quienes representen a Chubut en las instancias nacionales de octubre.

En el acto de premiación estuvieron presentes Federico Rodríguez (subgerente de Deporte Social y Comunitario de Chubut Deportes), Hernán Martínez (Pte. Comodoro Deportes) y Martín Gurisich (Dir. Gral. Deportes) entre otros dirigentes y referentes deportivos, atletas, árbitros y público en general.

En Básquet 3x3 femenino las campeonas fueron el Club Germinal de Rawson, que vencieron en la final a Deportivo Madryn (Puerto Madryn), mientras que el podio lo completó Racing de Trelew y el cuarto puesto quedó para Petroquímica de Comodoro Rivadavia.

En tanto, en rama masculina, el equipo campeón fue Centro de Educación Física Nº36 de Trelew (CEF Nº 26), que derrotó en la final a Náutico de Rada Tilly. El tercer lugar fue para Germinal de Rawson, mientras que el cuarto fue Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Los Juegos Evita son una política pública que promueve la inclusión y participación a través del deporte y la cultura. Una iniciativa social y deportiva que se desarrolla a nivel nacional, con instancias municipales, provinciales y una gran final en Mar del Plata.