River perdió por penales y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 8-7 en una maratónica tanda de penales ante Independiente Santa Fe en el estadio Monumental de Buenos Aires. El equipo de Eduardo Coudet se había puesto en ventaja con el gol de Sebastián Driussi a los 7 minutos del segundo tiempo, pero una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área le regaló al conjunto colombiano el penal que Franco Fagúndez convirtió para el 1-1 definitivo. En la definición desde los doce pasos, con 22 remates ejecutados, el arquero Weimar Asprilla fue el héroe bogotano: atajó uno y anotó el último para sentenciar la serie.

La eliminación profundiza la crisis del Millonario en un semestre que ya acumulaba señales de alarma. River llegó al partido con apenas una victoria en sus últimos ocho compromisos y venía de desperdiciar una ventaja de dos goles ante Vélez, que terminó empatando 2-2.

El propio Coudet había advertido en la previa que el equipo no tenía margen de error, y el Monumental lo recibió con silbidos cuando su nombre apareció en las pantallas del estadio durante el anuncio de la formación.

El primer tiempo fue de dominio local sin eficacia. Driussi, en su regreso a la titularidad tras superar una lesión, tuvo las dos chances más claras del período inicial: primero remató por encima del travesaño tras un despeje defectuoso de la visita, y minutos después su disparo cruzado se fue apenas desviado del palo.

Thiago Almada exigió al arquero colombiano con un tiro libre, Ángel Correa sacudió el exterior de la red y Marcos Acuña probó dos veces desde media distancia.

Independiente Santa Fe, replegado con un bloque defensivo, apenas inquietó con un remate de Hugo Rodallega que se fue alto y un cabezazo de Alexis Zapata que cayó en manos de Santiago Beltrán.

El gol llegó al inicio del complemento. A los 52 minutos, Gonzalo Montiel desbordó por la derecha y cedió al segundo palo; Driussi se estiró para empujar la pelota al fondo de la red. El tanto del delantero argentino, que festejó con un grito cargado de alivio, parecía encaminar la clasificación.

Coudet movió el banco de inmediato: Fausto Vera por Tomás Galván y Rafael Santos Borré por Driussi; luego Facundo González por Montiel y Juan Cruz Meza por Tobías Andrada. Los cambios no lograron sostener la ventaja. Santa Fe adelantó sus líneas, presionó y encontró el empate a los 80 minutos: tras un córner, un remate dentro del área impactó en la mano de Martínez Quarta y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich señaló el punto de penal. Fagúndez remató potente y abajo; Beltrán la rozó pero no pudo desviarla.

Con el 1-1 y el tiempo agotado, la clasificación se fue a los penales. La tanda fue extensa y dramática. Almada, Correa, Nicolás Otamendi, Joaquín Freitas, Vera, Acuña y Meza convirtieron para River. Pero Borré estrelló su remate en el palo, Martínez Quarta mandó el suyo por encima del travesaño, y Beltrán, que había atajado tres remates colombianos a lo largo de la serie —a Olivera, Jhojan Torres y Angulo—, resbaló al momento de ejecutar el suyo y la mandó arriba. Asprilla no perdonó: el arquero de Santa Fe anotó el penal decisivo para el 8-7 final.

La eliminación deja a Boca Juniors como el único representante argentino en la competencia. El conjunto xeneize enfrentará a San Pablo en los cuartos de final, mientras que Vasco da Gama —que había eliminado a Olimpia de Paraguay por 4-1— esperaba al ganador de esta llave y ahora chocará con Independiente Santa Fe.

El futuro de Coudet en el club quedó abierto a la incertidumbre. El técnico había asumido en marzo para reemplazar a Marcelo Gallardo y el equipo sumó apenas una victoria en sus primeros seis partidos del Torneo Clausura, donde marcha en la parte baja de la Zona B con cuatro puntos.