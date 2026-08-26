Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné y será operado

El juvenil de Boca se lesionó durante el entrenamiento de este miércoles. El mediocampista de 19 años deberá pasar por el quirófano y afrontará varios meses de recuperación.

Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento matutino de Boca Juniors y deberá ser operado en los próximos días. La lesión fue confirmada luego de los estudios médicos realizados al mediocampista de 19 años.

Aranda se había convertido en una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El futbolista había irrumpido en la Primera División durante este 2026 y su importancia dentro del plantel había quedado reflejada con la entrega de la camiseta número 10 para disputar el segundo semestre del año.

La lesión representa una baja importante para el cuerpo técnico en la etapa decisiva de la temporada, con compromisos de alta exigencia en el torneo local y en el plano internacional.

El club todavía no oficializó el tiempo que demandará su recuperación, aunque fuentes cercanas a la institución señalaron que será un proceso extenso. Tras la intervención quirúrgica, Aranda deberá cumplir un período de rehabilitación, cuyos plazos dependerán de la complejidad de la fractura y de su evolución posterior a la cirugía y durante los trabajos de fisioterapia.