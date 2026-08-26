Se viene la 4ª edición de la Copa Pueyrredón de vóley

El gimnasio municipal 2 será la sede del vóley formativo con la llegada de uno de los certámenes más esperados de Comodoro Rivadavia. Los días 12 y 13 de septiembre, con inicio programado para el sábado a las 9:00, la Copa Pueyrredón vivirá su cuarta edición, reafirmando su crecimiento y convocatoria.

Con 24 equipos inscriptos hasta el momento están repartidos en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 19 (en ramas femenina y masculina), el torneo promete un fin de semana a puro vóley. Además del fuerte grupo de comodorenses, la competencia trasciende las fronteras de la ciudad, celebrando la llegada de delegaciones de Los Antiguos y Caleta Olivia (Santa Cruz), lo que refleja la excelente repercusión y el prestigio que va ganando la Copa Pueyrredón en la región patagónica.

UNA IDEA QUE SIGUE CRECIENDO EN LA CIUDAD

Detrás de cada gran evento deportivo hay un equipo humano que trabaja de manera incansable. Este torneo nació como un proyecto genuino impulsado por los profesores para brindarles a los chicos y chicas un evento de gran magnitud donde puedan disfrutar y hacer lo que más les apasiona.

“Este torneo fue un proyecto como profe de la actividad para que mis alumnos tengan un evento grande en la cual puedan disfrutar y hacer lo que más les gusta, y es llevado adelante con el gran trabajo de la comisión de padres de la actividad que trabaja desde inicio de año para este evento. Sumado al acompañamiento constante del Ente Comodoro Deportes y el gimnasio municipal 2”, aseguró la profesora Rebeca Loncón, una pieza fundamental para que el torneo sea un éxito rotundo en Comodoro.

INSCRIPTOS

- Municipal 3: Sub 19 Femenino y Masculino.

- Municipal 4: Sub 14 Femenino, Sub 16 Femenino, Sub 16 Masculino y Sub 19 Masculino.

- Club Laprida: Sub 14 Femenino y Sub 16 Femenino.

- Palazzo Vóley: Sub 16 Masculino y Sub 19 Masculino.

- Los Antiguos (Santa Cruz): Sub 14 Femenino.

- Caleta Olivia: Sub 12 Femenino y Sub 16 Masculino.

- Club Estudiantes: Sub 19 Femenino.

- Ciudadela: Sub 16 Femenino, Sub 19 Femenino y Sub 19 Masculino.

- Km 5: Sub 16 Femenino y Sub 19 Femenino.

- Valkirias: Sub 19 Femenino.

- Pueyrredón: Sub 12 Femenino, Sub 14 Femenino, Sub 16 Femenino y Sub 16 Masculino.

CAMPEONES DEFENSORES (EDICIÓN 2025)

- Sub 14 Femenino: Municipal 4.

- Sub 16 Femenino: Los Antiguos (Santa Cruz).

- Sub 19 Femenino: Pueyrredón.

- Sub 19 Masculino: Municipal Huergo.