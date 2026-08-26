Smart y Fresco hicieron podio en el Open de la Confluencia en Neuquén

Los judocas comodorenses Aldana Smart y Cristian Fresco hicieron podio en el Nacional de Veteranos de judo “Open de la Confluencia” desarrollado en Neuquén. Smart sacó medalla de oro en rama femenina, mientras que en varones Fresco obtuvo presea plateada. Ambos representan al judo de la Escuela Municipal Marcos Garnica, que funciona en el Gimnasio 1.

Judocas comodorenses fueron de la partida en el Nacional de Veteranos de judo “Open de la Confluencia” en Neuquén, con grandes resultados. Aldana Smart, referente de judo municipal, logró medalla dorada en categoría F2 en menos de 63kg., mientras que Cristian Fresco, también representante de las escuelas municipales obtuvo la presea plateada en categoría M2 en 66kg; además, Leonardo Smart fue quinto en M3 +100kg.

Los atletas tuvieron como técnico a Ramiro Ruiz (Pte. Asoc. De Judo y Defensa Personal del Chubut), junto a los referentes Nadia Bravo y Doris Grant.

La organización del evento estuvo a cargo de la secretaría de Veteranos de la Federación Neuquina de Judo, con el acompañamiento del gobierno municipal y provincial.

“Me tocó abrir el evento con la primera lucha. Al principio sentí nervios, después de varios años sin competir en Veteranos. Había competido en febrero, pero en Senior con chicas más jóvenes y con mejor rendimiento. Ahora era categoría nueva, evento nuevo, pero Ramiro con sus palabras me calmó un poco y una vez que comenzó a lucha los nervios bajaron”, comentó Aldana Smart, referente municipal de judo, que se adjudicó la medalla dorada tras dos combates ganados.

“Hace 20 años que estoy en el deporte, y ahora poder viajar y competir a la par con mi papá, con mis compañeros. Tener a la negra (Nadia Bravo) que es alguien que me conoce hace tantos años, también es un punto más que sumó. La verdad es que fue una experiencia muy linda”, expresó.

Por su parte, Cristian Fresco, profesor de judo del Gimnasio Municipal Nº2, señaló: “Por suerte se dio poder quedar en el segundo puesto. Fue un trabajo en el que me ayudó mucha gente, sobre todo Marcelo Mamaní, Nadia Bravo, Ramiro Ruiz, Doris Grant, que me ayudaron a entrenar. Dejaron muchas cosas de lado, y les agradezco por eso”.

“Pude ganar las dos primeras luchas y pasar a la semifinal, donde le gané a un chico local y en la final perdí con Damián Oyarzo de Santa Cruz. Ya nos habíamos enfrentado. Esta vez le tocó ganar a él, así que lo felicito porque luchó muy bien y mejoró un montón. No se pudo dar, pero contento por el trabajo realizado. El objetivo era estar en el podio. Obvio, uno quiere ganar, pero esto es de a poco, queda mucho recorrido y vamos a seguir entrenando para llegar al oro”, resaltó Fresco, quien a su vez junto a Doris Grant serán técnicos de la selección de Chubut Sub-14 masculina y femenina respectivamente, en la instancia nacional de los Juegos Evita.

“Muy orgulloso de poder estar en el equipo, representar a Chubut. Hace tiempo que no estoy a cargo de un seleccionado, así que siempre es lindo volver. Hoy toca estar de este lado y daremos lo mejor para sacar buenos resultados. Los chicos están muy bien, mucha actitud, algo muy importante en judo. Después se puede mejorar un montón de cosas, pero la actitud es fundamental. Solo nos queda entrenar y prepararnos bien para octubre”, concluyó.