El maestro y IX Dan visitó la ciudad y brindó un curso oficial CAJ en instalaciones del Club Ingeniero Huergo.

El judo se capacitó con el referente histórico Miguel Angel Russo

El maestro IX Dan Miguel Angel Russo, miembro del Consejo de Maestros de la Confederación Argentina de Judo (CAJ), visitó Comodoro Rivadavia y brindó un curso oficial CAJ, en el Club Ingeniero Huergo.

El curso oficial destinado a profesores, alumnos graduados y deportistas contó con la colaboración de Comodoro Deportes y fue organizado por la Asociación de Judo de Chubut, a cargo de Ramiro Ruiz y Nadia Bravo, coordinadora de judo.

En el mismo, de cuatro intensivas jornadas, en el club Huergo, se abordaron trabajos técnicos, de alto rendimiento, defensa personal, metodología de enseñanza, técnicas competitivas, Tachi waza, Nage no Kata, Nage no Kata, Katame no Kata, Katame no Kata, Goshin Jutsu no Kata, entre otras.

Al mismo tiempo, el gran maestro Russo dictó un taller de graduación para ascender al grado inmediato superior a los cinturones negros. A lo largo del seminario se hicieron presentes judocas de los distintos dojos de la ciudad.

En una de las jornadas se contó con la presencia del director general de Deportes, Martín Gurisich.