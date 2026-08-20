Ya se gestiona la entrega de talonarios para el Telebingo Deportivo

“Tony” Politano, gerente zonal sur de Lotería del Chubut en la ciudad, se reunió con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para acordar detalles de la entrega de los cartones que tendrán los clubes, asociaciones y federaciones que se verán beneficiados con el Telebingo Deportivo Solidario 2026, que se sorteará el 24 de octubre en Trelew y tendrá en juego dos autos 0 km y grandes premios en efectivo.

Desde las delegaciones del interior provincial ya se coordina el monitoreo de los miles de cartones habilitados para una nueva edición del Telebingo Deportivo Solidario. En Comodoro Rivadavia, la delegación local conducida por Alfredo Antonio Politano se encuentra trabajando con el Ente Comodoro Deportes para agilizar la entrega de los talonarios a los clubes locales.

Los cartones ya están a la venta para la edición del 24 de octubre. El Instituto de Asistencia Social (IAS) - Lotería del Chubut y Chubut Deportes, tienen lanzada la segunda ronda del juego que financia de manera directa a los clubes y federaciones de toda la provincia. El sorteo se realizará en Trelew y repartirá millonarios premios en efectivo y vehículos 0 km.

Luego de la reunión de trabajo, “Tony” Politano, aseguró: “Primero y principal, quiero agradecer la apertura de Hernán (Martínez), realmente muy consolidado en lo que es el hacer en el deporte. Eso es lo importante, porque creo que tenemos objetivos en común, tanto la provincia como la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, de brindarle la gestión a cada uno de los clubes que puedan crecer”.

“Desde Telebingo, desde Lotería del Chubut, estamos brindando este 24 de octubre un Telebingo muy amplio, con muchos premios y buenos premios. Y creo que eso va a beneficiar mucho a los clubes, porque van a obtener de cada uno de los cartones el 70% limpio para recaudar. Y después, ver cada uno de los clubes las necesidades, ver de qué manera uno puede gestionar a través de Lotería del Chubut, también en algún otro momento”, expresó.

UNA AYUDA DIRECTA A LOS CLUBES MEDIANTE LOTERIA

La iniciativa busca fortalecer la economía de los clubes barriales a través de una preventa masiva de cartones. El anuncio oficial estuvo encabezado en su momento por el presidente del IAS, Ramiro Ibarra, y autoridades de la cartera de Chubut Deportes.

“Se va a hacer un lanzamiento en Comodoro, seguramente, en breve. Eso lo va a anunciar el presidente Ramiro Ibarra, o el gerente general Damián Pieroni. Seguramente, vamos a tener la posibilidad del lanzamiento”, adelantó.

“No obstante, estamos trabajando con Hernán, con cada uno de los clubes de Comodoro Rivadavia, para que tengan todo en orden, sus papeles y demás, como para que puedan acceder a este Telebingo del 24 de octubre”, aseguró Politano.

El programa mantiene la modalidad de beneficio directo, que tuvo su exitoso antecedente en mayo: el 70% del valor de cada cartón, queda de forma inmediata en las arcas de la institución deportiva que realice la venta. El 30% restante es absorbido por la Lotería del Chubut, para cubrir los gastos de la millonaria grilla de premios y la logística del evento.

“Venimos trabajando desde principio de gestión con Ramiro Ibarra en todo tipo de acción, en toda la provincia, con cada uno de los clubes. Todo lo que se genera en la Lotería del Chubut, siempre es retribuible para el bienestar de la gente”, remarcó.

MILLONARIOS PREMIOS EN JUEGO

Para esta nueva convocatoria, los cartones ya se encuentran distribuidos en la calle y tienen un valor oficial de 20.000 pesos.

“Hoy estuvimos trabajando lo que es el listado de entidades que no tienen mucha accesibilidad, porque les faltan algunos que otros papeles. Entonces, ahí es donde la tarea de Hernán es bastante incisiva, porque nosotros, de alguna manera, tenemos que justificar cada una de las acciones de los clubes. Depuramos también un poco padrones, porque hay gente que ya directamente no está”, puntualizó Politano.

DOS AUTOS 0KM TENDRA EL SORTEO, ENTRE OTROS PREMIOS

Entre los principales atractivos de la jugada, se destacan importantes sumas de dinero en efectivo y la salida de dos autos 0 km: un vehículo híbrido de la marca internacional BAIC y un Volkswagen Tera. Además, el esquema de juego contempla rondas especiales de premios en efectivo para incentivar la compra anticipada.

“Y una de las cosas fundamentales que planteó Hernán, que me parece muy bueno, pero nosotros lo venimos también haciendo desde Lotería del Chubut, es la presentación de cada documentación, porque la parte administrativa tiene que ir de la mano de lo que se genera. Entonces, si no lo hacemos de esa manera, creo que estamos haciendo mal las cosas, y lo que menos queremos hacer es eso. Queremos bienestar para cada uno de los clubes”, recalcó “Tony” Politano.

Este formato brinda una herramienta de financiamiento genuina a los dirigentes deportivos para afrontar gastos de infraestructura, viajes y equipamiento, marcando un impacto significativo y social del juego de manera directa a la comunidad.