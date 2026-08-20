El “Bordó” venció a Náutico 83-68 y el “Verde” aplastó a Petroquímica 130-46. La final será este viernes en el Socios Fundadores.

La Fede y Gimnasia definirán el título del Apertura en Liga Próximo

Se jugaron este miércoles por la noche en el Socios Fundadores, las semifinales correspondientes al Final Four de la categoría Liga Próximo masculino del torneo Apertura 2026 de básquet.

En ese contexto, La Fede Deportiva y Gimnasia “Verde” lograron la clasificación para jugar el viernes por el título.

En primer lugar, La Fede derrotó Náutico Rada Tilly por 83 a 68 y se convirtió así en el primer finalista del certamen de la ACRB.

En el “Bordó” brilló Thiago Montes, goleador del juego con 23 puntos, 14 rebotes y una tapa. Felipe Bellido lo escoltó con 15 puntos y 8 rebotes, mientras que Giani Sampaoli aportó 12 unidades. También fue clave la labor del pívot Juan Ignacio Cárdenas con 10 tantos, 11 rebotes, 4 pases gol y 3 recuperos.

Por el lado del conjunto aurinegro, sus mejores valores resultaron Facundo Sciutto con 17 puntos, 7 recuperos y una tapa, seguido de Bruno Leonori con 16 tantos, 8 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos.

Seguidamente, Gimnasia se quedó con autoridad con el segundo pase para jugar la final por el campeonato al aplastar a Petroquímica por 130 a 46.

En el “Verde”, los mejores fueron Nahuel Moyano (20 puntos, 5 rebotes y 2 recuperos), Tiago Olagüe (18 tantos, 7 rebotes y 6 asistencias). Santino Santacroce también marcó 18 unidades, con 4 rebotes y 5 pases gol; Simón Dias hizo 16 puntos y Benjamín Anríquez aportó 15 tantos, y tuvo 5 en rebotes, asistencias y recuperos.

En el “Verdolaga”, mientras tanto, los más productivos fueron Germán Azcurra (14 puntos), Nahuel Gjeldum (13) y Alejo Fernández (10).

Cabe destacar que antes del inicio de este Final Four, se realizó un minuto de silencio en memoria de Ariel Zárate, joven jugador de la Primera división de Comisión de Actividades Infantiles, quien falleció el último martes.

Siguiendo con la acción, este sábado, también el mismo escenario de juego, se disputará el Final Four de Juveniles.

Desde las 17:30, La Fede “Bordó” se medirá ante Náutico Rada Tilly y luego, Gimnasia “Verde” se las verá con La Fede “Blanco.

El domingo, mientras tanto, tendrá lugar el encuentro por el tercer lugar y a continuación, se jugará la final.

Panorama

MIERCOLES 19

En el Socios Fundadores - Semifinal - Liga Próximo (M).

- Náutico Rada Tilly 68 / La Fede Deportiva 83.

- Gimnasia “Verde” 130 / Petroquímica 46.

Programa

VIERNES 21

En el Socios Fundadores - Final

20:00: 3er. Puesto: Náutico Rada Tilly vs Petroquímica.

21:30 1er. Puesto: Gimnasia “Verde vs La Fede Deportiva.

SABADO 22

En el Socios Fundadores - Semifinal

17:30 Juveniles (M): La Fede “Bordo” vs Náutico Rada Tilly.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia “Verde” vs La Fede “Blanco”.

DOMINGO 23

En el Socios Fundadores - Final

17:30 Juveniles (M): 3er. Puesto / Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2.

19:00 Juveniles (M): 1er. Puesto / Gdor. Semifinal 2 vs Gdor. Semifinal 1.