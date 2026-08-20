Buscan unificar en la provincia el calendario del mountain bike

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y la directora Alejandra Ibrahim mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO). Del encuentro participaron Florencia Altobelli (embajadora y coordinadora de la Regional Patagónica Zona Centro) y Martín Silhanek (comisario regional y coordinador de organizadores).

Durante el encuentro se estableció una videollamada con el titular de FACIMO, Leandro Carpinelli, en la que se acordó avanzar en la unificación normativa de la provincia y la articulación del calendario deportivo. Esta iniciativa busca garantizar un criterio uniforme de competencia que facilite el crecimiento y la proyección de los corredores locales hacia el plano nacional.

PROVINCIAL Y CAPACITACIONES

En este contexto, los dirigentes presentaron la fecha única del Campeonato Provincial de XCO, certamen oficial para ciclistas residentes que se disputará el 3 y 4 de octubre en el sector de Bardas del autódromo Mar y Valle de Trelew. La competencia contará con la organización de la Escuela XC de Trelew y la fiscalización de la Regional Patagónica (Zona Centro) de FACIMO.

Asimismo, se proyectó la realización de tres jornadas de capacitación destinadas a organizadores de eventos de la disciplina, cuyas sedes y fechas se definirán próximamente.

Esta reunión marca el inicio de una agenda de trabajo compartida que busca elevar la vara del ciclismo de montaña en Chubut. Mediante el esfuerzo coordinado entre la gestión estatal y el aval institucional de FACIMO, se consolidan bases sólidas para el desarrollo de los deportistas, la profesionalización de las competencias y la proyección del mountain bike provincial en la escena nacional.