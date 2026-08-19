Conechny metió a Racing en los cuartos de final de Copa Argentina

El delantero comodorense, a los 4 minutos de juego y de cabeza, marcó el gol del triunfo ante Belgrano de Córdoba por 1-0 en San Luis.

Con un gol del delantero comodorense Tomás Conechny, Racing Club de Avellaneda venció 1-0 a Belgrano de Córdoba y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Argentina.

El partido, que se jugó en el estadio Unico del Parque La Pedrera, en San Luis, contó con el arbitraje de Sebastián Zunino, y el tanto de Conechny -jugador surgido de Comisión de Actividades Infantiles-, fue a los 4 minutos de juego y de cabeza, tras un centro de Adrián “Maravilla” Martínez.

En la próxima instancia, el equipo de Avellaneda buscará un lugar en las semifinales ante el ganador de Vélez Sarsfield-Boca Juniors.

La primera imagen de la “Academia” fue la mejor del ciclo de Juan Pablo Vojvoda. Con un innovador 4-4-1-1-, dándole mucha libertad a Matko Miljevic, Racing fue un equipo muy fluido. Y se puso rápido en ventaja. A los 4 minutos, “Maravilla” Martínez envió un centro para un Conechny que de cabeza no falla. Frentazo y 1-0 de inicio.

El gol le hizo bien al equipo, que pudo llegar al 2-0 con un zurdazo de Ulises Ortegoza a un palo. En un duelo con mucho ida y vuelta, la “Acadé” era más aunque sufría con algunos desacoples defensivos entre Ignacio Rodríguez y Marcos Rojo. Pero el saldo de los primeros 45 minutos fueron positivos.

En el segundo tiempo, y como era de esperar, Racing bajó un poco el ritmo. Pero aún así siguió siendo superior. Pudo liquidar el partido con un gran centro de Conechny a la cabeza de “Maravilla”, pero el arquero de Belgrano Thiago Cardozo -que en el final se fue expulsado- le ahogó el grito. En tiempo de descuento el delantero Nicolás “Uvita” Fernández lo tuvo pero el arquero Esteban Cambeses atajó bárbaro.

De esa manera, Racing avanzó a cuartos de final, instancia en donde lo espera el ganador de Vélez-Boca.