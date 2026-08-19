Las Leonas accedieron a la 2ª fase del Mundial de Hóckey

Con goles de María José Granatto y Lara Casas, la selección argentina se impuso ante Escocia 2-0 y terminó invicta su participación en el Grupo B.

Las Leonas derrotaron por 2 a 0 a Escocia en el Belfius Hockey Arena de Wavre y alcanzaron los siete puntos en el Grupo B del Mundial 2026. El resultado aseguró la clasificación argentina a la segunda fase, aunque su posición definitiva se conocerá después del encuentro entre Estados Unidos y Alemania.

En los primeros cinco minutos, Escocia intentó proponer su juego, pero se encontró con la presión y la solidez defensiva de Las Leonas. A partir de allí, Argentina comenzó a controlar el desarrollo. A cinco minutos del cierre del primer cuarto, una acción individual de Majo Granatto generó el primer córner corto argentino. Valentina Raposo ejecutó, la arquera escocesa dio rebote y Majo, muy bien ubicada, convirtió el 1 a 0.

El segundo cuarto comenzó con un fuerte asedio de Las Leonas. A los dos minutos, otra acción individual de Majo Granatto generó un córner corto para Argentina. Agustina Gorzelany ejecutó, pero la defensa escocesa respondió bien. A los ocho minutos, Julieta Jankunas se metió en el círculo y consiguió una nueva oportunidad desde el fijo. Gorzelany volvió a lanzar y Escocia logró defender. Cuando faltaban seis minutos para el cierre del segundo cuarto, Argentina dispuso de otro córner corto, aunque esta vez la arquera escocesa respondió con una gran atajada. A tres minutos del descanso llegó una nueva oportunidad. La defensa despejó el primer intento, pero una infracción por juego peligroso derivó en otro córner corto. En la siguiente ejecución, la arquera volvió a evitar el gol argentino.

A los tres minutos del tercer cuarto, Argentina generó una buena llegada que terminó con un remate de Victoria Granatto, bien contenido por la arquera escocesa. A cinco minutos del cierre, Lara Casas convirtió el 2 a 0 para Las Leonas y celebró su primer gol en una Copa del Mundo de mayores.

Escocia solicitó la revisión de video al considerar que Majo Granatto no había trasladado la bocha los cinco metros reglamentarios antes de enviarla al círculo. Sin embargo, la árbitra de video no encontró motivos para modificar la decisión inicial. El gol argentino fue ratificado y el conjunto escocés perdió el derecho a solicitar otra revisión.

A los ocho minutos del último cuarto, Las Leonas construyeron un buen ataque que finalizó con un remate de Julieta Jankunas, pero la arquera escocesa respondió con una buena atajada. El seleccionado nacional controló la ventaja durante los minutos finales y aseguró la victoria por 2 a 0.