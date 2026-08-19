Realizará este miércoles en el gimnasio del club Huergo su última práctica. El jueves tendrá descanso y el viernes viajará al norte del país.

Comodoro finaliza su preparación para el Torneo Argentino de futsal

La selección mayor de Comodoro Rivadavia de futsal realizará este miércoles en horas de la noche su último entrenamiento con miras al Torneo Argentino de Selecciones A que se jugará en Corrientes capital y en Resistencia, Chaco.

En ese contexto, los jugadores, que son dirigidos por Ignacio Aldaba, recibieron en las últimas horas en el gimnasio del Club Florentino Ameghino, la visita de Gustavo Camino, presidente de la Comisión de Futsal Principal, quien felicitó a todos los jugadores que fueron seleccionados y brindó su apoyo, junto al de toda la comisión, para este gran desafío que está a punto de afrontar.

Comodoro entrenará este miércoles en el Club Ingeniero Huergo, el jueves tendrá descanso, mientras que el viernes viajará para jugar el Argentino A.

Los 15 jugadores que integran el equipo, está conformado por los siguientes jugadores: Andrés Clemente, Nicolás Vidal, Santiago Bravo, Leonel Rain, Pablo Alvarez, Valentín López, Gabriel Almonacid, Julián Bahamonde, Gonzalo Páez, Leandro Mansilla.

Kevin Jahnsen, Gabriel Dodds, Diego Vargas, Jorge Gaitán y Bruno Varela.

Cabe destacar que Comodoro Rivadavia, que debutará el 24 de agosto, tendrá como rivales en el Grupo “B” a Corrientes Interior, Trelew y Gobernador Gregores.

La Zona “A” está conformada por Mendoza, Corrientes Capital, Esquel y Mar Chiquita.

Tucumán, Perito Moreno, Las Heras y Caleta Olivia integrarán el Grupo “C”, mientras que el “D” está compuesto por Rosario, Misiones Interior, Resistencia y Formosa.

El cuerpo técnico, que encabeza Aldaba, se completa con Aníbal Núñez (asistente técnico), Gustavo Varas (preparador físico), Ever Provoste (delegado), Gastón García (scouting), Víctor Montenegro (utilero), Washington Leyes (recuperador deportivo) y Jeremías Cruz (entrenador de arqueros).