Fue el sábado y lunes en el Gimnasio municipal 2. Los encuentros correspondieron a la fase regular del certamen de futsal formativo.

El torneo Clausura de futsal promocional jugó 24 partidos

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La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó entre el último sábado y lunes, en el Gimnasio municipal 2, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2026.

En ese contexto, siete partidos se jugaron durante la primera jornada, mientras que 17 se desarrollaron el lunes.

A continuación se detallan los resultados que se registraron en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón, con sus respectivos goleadores.

Panorama

DENOMINACION C-11 2015

5ª fecha

- Los Matadores 5 (Benjamín Bahamonde-Enzo Muñoz -Asiel Maripillan-Samuel Madrid-Julián Rodríguez) / Lanús CR 0.

- Asturiano 2 (Juan Legue-Leonel Toloza) / Halcones Dorados FC 3 (Bautista Vidal-Alejo Díaz-Benjamín González).

- Innover FC 1 (Thiago Castro) / Casino CR 2 (Josías Painemil-Lorenzo Rodríguez).

- Juane Motos Futsal 1 (Blas Aguilar) / La Súper Económica 2 (Giovanni Gómez -Gonzalo Ruiz).

- Comodoro FC 2 (Alfie Andretta-Lorenzo Altamirano) / El Lobito Infantil 1 (Benicio Saralegui).

DENOMINACION C-09 2017

4ª fecha

- El Lobito Futsal 4 (Lautaro Sobarzo-Thian Cárcamo 3) / El Granate 2 (Thiago Leal-Eusebio Roldán).

DENOMINACION C-13

3ª fecha – Zona ‘A’

- Lanús CR 2 (Juan Sebastián Ruiz-Noah Loncón) / MyL Futsal 8 (Nahuel Allapan-Mateo Huenchueque-Valentín Paredes-Alan Toro-Juan Cruz Vera 2-Bastian Carrera 2).

3ª fecha – Zona ‘B’

- Los Matadores 8 (Máximo Martínez 3-Franco Wynbergh 3-Emanuel Aguilar 2) / El Lobito Futsal 0.

- Parma Futsal “B” 2 (Nehemías Campillay-Benjamín Schrohn) / Saavedra Futsal 3 (Noah Haro-Abel Palacios 2).

- MyL Futsal Rojo 0 / La 14 FC 5 (Tiziano Mancilla-Alan Runi 2-Vicenzo Saldivia-Tiziano Aguilar).

- Juanes Motos Futsal 7 (Benjamín Barrientos-Ciro Cofre 2-Luciano Barra-Alejo Miroglio 2-Mateo Ceballos) / CIPA 1 (Jeremías Flores).

- Juan XXIII 3 (Giovanni Cabrera-Aaron Vallejos-Gael Granero) / Lanús Infantil ‘B’ 2 (Bautista Alvarado-Pedro Carro).

DENOMINACION C-15

3ª fecha – Zona ‘A’

- Juan XXIII 1 (Manuel Vega) / MyL Futsal 2 (Martín Toro-Jonathan Pérez).

- Los Matadores Rojo 4 (Thiago Viana-Ticiano Palma 2 - Lucas Pérez) / Saavedra Futsal “A” 2 (Demian Mareco-Ian Hanzich).

- La Súper Económica 6 (Bastian Chaile 3-Thiago Muñoz - Ezequiel Juárez 2) / Constructores 3 (Thiago Ugarte-Dylan Miranda-Ivo Leonardis).

3ª fecha – Zona ‘B’

- Los Matadores Azul 2 (Facundo Ferrería-Emanuel Aguilar) / Milan Futsal 1 (Ciro Villagrán).

DENOMINACION C-17

2ª fecha

- Inter 3 (Alexander López-Tomás Tebes-Julián Arias) / Deportivo DM 1 (Joaquín Barrientos).

- MyL Futsal 4 (Vicente Mandaglio-Benjamín Errecalde -Enzo Muñoz-Dante González) / CIPA 0.

- El Lobito Futsal 2 (Valentín Opazo 2) / Juan XXIII 2 (Thiago Vidal-Imanol Astudillo).

- Guardianes JL 4 (Lautaro López 2-Brandon Schneider 2) / Los Titanes FC 2 (Sergio Borda-Juan Ignacio Melián).