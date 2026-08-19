El Valle dominó el Provincial Sub 17 de fútbol y Comodoro fue segundo

El certamen evaluativo de cara a la Araucanía tuvo acción durante tres días en canchas de Huracán e Independiente, ambos de Trelew, y Defensores de la Ribera de Rawson.

Con el objetivo de realizar una acertada evaluación de jugadores para conformar el seleccionado que representará a la provincia en los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía 2026 que tendrán lugar en Valdivia, Chile en el mes de octubre, es que se desarrolló el tercer Torneo Provincial de Fútbol Masculino para la categoría Sub-17.

El certamen, que fue impulsado por el Gobierno provincial a través de Chubut Deportes, contó con la participación de las selecciones regionales de Comodoro Rivadavia, Oeste, Sur y el local, Valle, los cuales se midieron entre sí entre lunes y miércoles, siendo el seleccionado del Valle el que más puntos obtuvo a lo largo de las tres fechas, coronándose por segundo año consecutivo, como campeón del torneo.

La jornada inaugural tuvo como sede la cancha del club Huracán de Trelew, mientras que la segunda fecha se disputó en el “Nacional 72” de Independiente. En tanto la definición del certamen se trasladó al club Defensores de la Ribera, en Rawson.

LA DEFINICION

En la última jornada, Sur y Oeste igualaron 2-2 en un más que interesante encuentro. Los goles fueron convertidos todos en el primer tiempo a través de Thiago Caballero y Benjamín Alvarez para Sur; y Walter Toro Nahami Pollac para Oeste. Con este resultado, el representativo de la cordillera se quedó con el tercer puesto del certamen.

Y en el partido que cerró la competencia, Valle superó a Comodoro por 1-0, con el tanto convertido por el defensor Thiago Reyes cuando promediaba el segundo tiempo y el representativo local se quedó con el título, tras ganar los tres partidos del torneo, sumando puntaje ideal y sin recibir goles en contra. Por su parte, Comodoro quedó como subcampeón, con una victoria, un empate y una derrota.

“UNA GRAN REVOLUCION”

En el acto de cierre estuvieron el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el gerente de la delegación de Esquel, Lucas De Godos; el gerente de Relaciones Institucionales de Chubut Deportes Agustín Landau, el Director de Deportes de Rawson, Andrés Maidana y el presidente del club Defensores de la Ribera, Carlos Proboste.

Durante el acto y previo a la entrega de premios, quien en primer término se dirigió a los presentes fue Carlos Proboste, expresando que: “es un orgullo y un gusto haber recibido a todas las delegaciones que hoy cerraron el torneo en nuestra casa. Estoy sorprendido por la evolución de la gente del interior, que tuve la posibilidad de venir viendo este torneo hace años. Felicitar a todos los chicos y que sigan por el mismo camino.”

Por su parte Milton Reyes señaló que “es un torneo que representa un gran compromiso y esfuerzo, de mucha logística, pero está claro que es la manera de poder mostrarse. De aquí saldrá la selección que nos va a representar en Araucanía en el mes de octubre. Así que siéntanse absolutamente orgullosos porque todos han hecho un torneo excelente. Dieron todo y es lo que queríamos ver”.

En el cierre el funcionario remarcó que “nosotros desde Chubut Deportes ponemos una herramienta, en el cual yo soy la cara visible, pero por acá hay muchas personas que no son identificadas muchas veces, pero son los que hacen todo lo posible para que esta logística sea acorde a lo que se merecen los chicos. En esta selección tenemos cuerpo médico, tenemos un hotel en condiciones para que puedan estar en serio, como profesionales. Tenemos el objetivo de que vivan esa experiencia con un viaje, con una estadía y en esta competencia que, sin ninguna duda, vamos a ir a Chile a buscar resultados, porque esto no es un viaje de egresados, es una selección que representa el fútbol de Chubut. Y lo tenemos que hacer con orgullo”.

Con el cierre de esta exitosa edición, Chubut Deportes ratifica su política de acompañamiento federal a los jóvenes atletas chubutenses, garantizando espacios de competencia de alto nivel. La jornada concluyó entre aplausos, felicitaciones y la certeza de que el deporte sigue siendo el motor fundamental de integración, disciplina y desarrollo formativo para la juventud de la región.

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PANORAMA

Lunes 17 – Club Huracán de Trelew

Valle 1 – Oeste 0

Comodoro 1 – Sur 0

Martes 18 – Club Independiente de Trelew

Valle 2- Sur 0

Comodoro 0 – Oeste 0

Miércoles 19 – Club Defensores de la Ribera

Oeste 2 – Sur 2

Valle 1 – 0 Comodoro

CLASIFICACION FINAL

1° Valle, 9 pts.

2° Comodoro, 4 pts.

3° Oeste, 2 pts.

4° Sur, 1 pto.