Los más pequeños del ciclismo abrieron el calendario en zona norte

Fue el último fin de semana, en el circuito ZN Race, ubicado en Standard Sur. La actividad, se dio en el marco de los festejos por el Mes de las Infancias.

La competencia de ciclismo denominada “ZN Race Edición Infantil” se realizó el domingo, en el circuito ubicado en Standard Sur y formó parte de los festejos por el Mes de las Infancias. Fueron poco más de 60 pequeños ciclistas que compitieron en lo que fue la primera fecha del calendario infantil destinada a niños y niñas de 2 a 16 años.

Los corredores desafiaron el clima y lograron mostrar sus destrezas, en tres escenarios distintos para las diferentes edades. La propuesta estuvo organizada por el equipo que compone “Zorrito Bike & Running” y contó con la presencia del director general de Deportes, Martín Gurisich.

En la premiación hubo una medalla finisher para todas las divisiones, y se le entregó a cada participante una bolsita de golosinas, un kit de corredor, finalizando con un compartir de chocolate caliente por parte de la IX Brigada Mecanizada del Ejército Argentino. En el cierre, también, a las categorías de 9 a 16 años se le hizo entrega de un trofeo desde el primer hasta tercer puesto, en varones y mujeres.

“Zorrito Bike & Running” lo componen un grupo de veinte corredores que son parte de diversas competencias y varios de ellos con destacados logros a nivel local, regional, e inclusive Sudamericano.

Está previsto que la siguiente fecha será el 18 de octubre y se denominará “ZN Trail Running”, que tendrá distancias de 5k, 10k y 21k.

Sebastián Aguilar, referente de la agrupación que en octubre cumplirá cuatro años de vida, agradeció especialmente a: “la familia, al grupo, a los amigos, a los emprendedores que siempre están para colaborar, a Comodoro Deportes; a su presidente Hernán (Martínez) y Martín (Gurisich), a Daniel Larrauri, y en especial a los padres que acompañaron a sus hijos, ya que es fundamental. La verdad estoy muy orgulloso del grupo, la familia y del resultado de esta fecha”.