Comodoro se prepara para recibir la XII Copa Ciudad de los Vientos

El certamen interprovincial de taekwondo se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre en el Gimnasio municipal 1.

El domingo 20 de septiembre, la Patagonia vivirá una verdadera fiesta de las artes marciales. El Gimnasio municipal N° 1 de Comodoro Rivadavia será el escenario principal de la XII edición de la Copa Ciudad de los Vientos, un certamen interprovincial de Taekwon-Do ITF que promete reunir a los mejores competidores de la región.

La expectativa es máxima tras la confirmación de las delegaciones participantes. El comodorense Jonatan González (V Dan), organizador del certamen e instructor del Centro Educativo de Taekwon-Do, destacó el alcance de la convocatoria. "Están confirmadas todas las escuelas de Comodoro Rivadavia, Esquel, Santa Cruz y alrededores. Va a ser un torneo de altísimo nivel."

Con un promedio histórico que oscila entre los 300 y 350 competidores por edición, sin duda, el evento ratifica su estatus como una de las citas marciales de mayor convocatoria en la Patagonia y en especial de Comodoro.

El torneo comenzará puntualmente a las 8 de la mañana y contará con la fiscalización estricta del Gran Master Herman Sáez, máxima autoridad de la Federación Argentina de Taekwon-Do ITF (FATI), garantizando un marco reglamentario de excelencia para cada una de las categorías en competencia.

Más allá del prestigio local y del título interprovincial en juego, esta cita marcará un punto de inflexión decisivo en el calendario deportivo anual. La Copa Ciudad de los Vientos servirá como el gran parámetro competitivo antes de encarar el compromiso más importante del año, el Torneo Nacional de la FATI, que se disputará el próximo 25 de octubre en Buenos Aires, una edición histórica e imperdible ya que la institución festejará 25 años de trayectoria del certamen.

Las inscripciones e informes continúan abiertos a través del correo [email protected] o al teléfono +54 9 297 4932294. La invitación está abierta a la comunidad marcial patagónica, quienes tienen un encuentro imperdible con el mejor Taekwon-Do en regional.