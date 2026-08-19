Camila Gallardo se coronó campeona en la Copa Tagliabué de patín artístico

La patinadora de Olas del Sur compitió en el certamen realizado en Buenos Aires, en el cual ganó tres medallas de oro y obtuvo el puntaje más alto.

Camila Gallardo participó el último fin de semana en la Copa Tagliabué de patín artístico, el certamen nacional que nuclea a todos los patinadores del país con discapacidad.

El campeonato, que se realizó en el Parque Olímpico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integra el calendario nacional y se encuentra organizada y fiscalizada por la Confederación Argentina de Patín.

En esta ocasión, la patinadora comodorense participó en tres disciplinas: libre, danza y free dance, en donde en algunas de ellas tuvo competencia directa con deportistas de otras provincias. Camila obtuvo tres medallas doradas, obteniendo el puntaje más alto del certamen y coronándose como campeona de la Copa Tagliabué.

Desde Olas del Sur, se mostraron orgullosos de los logros de Camila ya que en cada competencia nos representa con un profesionalismo único y deja a Chubut en lo más alto.

“Para este torneo Cami estuvo entrenando sus programas a lo largo del año, algunos fueron marcados en el mes de diciembre. Por lo que es todo un proceso llegar en óptimas condiciones”, explicó Valentina Hanzich, quien es una de las profesoras de la deportista.

Y añadió que “este año apostamos mucho más por la teatralidad y la interpretación coreográfica, lo cual hizo que sus coreografías destaquen mucho más en comparación a las de las otras competidoras”.

Desde el club Olas del Sur, agradecen al Ente Comodoro Deportes, al Complejo de Canchas Hugo Soto, y a la familia de Cami por apoyar su sueño siempre.