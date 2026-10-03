Un actor estalló ante los espectadores por el uso del celular

Juan Gil Navarro se plantó luego de la obra Misery y dejó helado al público con un fuerte descargo.

La función de Misery había terminado, pero Juan Gil Navarro todavía tenía algo para decir. Antes de retirarse del escenario, el actor tomó el micrófono y se dirigió directamente al público para plantear una situación que, según explicó, viene repitiéndose durante las funciones.

El reclamo estuvo relacionado con el uso de los teléfonos celulares dentro de la sala. Lejos de dejar pasar las distracciones que se habían producido durante la obra, el protagonista decidió hablar frente a todos y explicar por qué consideraba que se trataba de una falta de respeto.

“Muchas gracias por haber venido a ver teatro, esta obra o cualquier otra obra. Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto: el tema de los celulares. Una y otra vez, y otra vez y otra vez”, expresó.

El actor hizo especial hincapié en que el problema no afecta solamente a quienes están sobre el escenario, sino también al resto de los espectadores que pagaron su entrada para disfrutar de la función sin interrupciones.

En ese sentido, Gil Navarro fue directo al marcar un límite respecto de las conductas que considera inapropiadas dentro de una sala. “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro y mucho menos a faltarle el respeto a quienes están prestando atención”, sostuvo.

Su mensaje no terminó allí. El actor también pidió que los teléfonos no sean utilizados para registrar imágenes durante la obra, especialmente cuando se emplea el flash, algo que puede distraer tanto a los artistas como a quienes se encuentran en la platea.

“Así que por favor no tengan solo apagados los celulares sino tampoco saquen fotos, mucho menos con flash. Gracias”, concluyó. Tras sus palabras, parte del público respondió con aplausos, acompañando el planteo realizado desde el escenario.

El descargo rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó distintas reacciones. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura del actor y consideraron necesario recordar las normas básicas de convivencia durante una función, otros cuestionaron la forma en que decidió dirigirse a los espectadores.

De esta manera, una vez más, el uso de celulares en los teatros quedó en el centro del debate. Y esta vez fue Juan Gil Navarro, desde el propio escenario de Misery, quien decidió poner el tema sobre la mesa y pedir públicamente mayor respeto por quienes hacen y quienes disfrutan del teatro.