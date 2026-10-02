San Juan: una pareja fue encontrada muerta e investigan un femicidio seguido de suicidio

El fiscal del caso sospecha que las muertes de Fanny Figueroa y Daniel Maldonado ocurrieron entre tres y cinco días antes de los hallazgos.

Una pareja, oriunda de Buenos Aires, fue encontrada muerta en la provincia de San Juan y se investiga un femicidio seguido de suicidio, aunque resta que se conozcan los resultados preliminares de las autopsias.

El hecho se descubrió este jueves en una vivienda del Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, cuando la Policía halló sin vida a Fanny Figueroa y Daniel Maldonado, ambos de 50 años, quienes habían asentado base en San Juan hace cuatro o cinco años, ya que eran de la provincia de Buenos Aires.

Iván Grassi, fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, está a cargo de la pesquisa y ante los medios de comunicación locales indicó que la principal hipótesis que se baraja es un femicidio seguido de suicidio, aunque se analizan todas las conjeturas posibles.

En este sentido, el fiscal subrayó que en la casa no se encontraron rastros de robo, ni las entradas fueron forzadas, lo que incrementa aún más la sospecha de los investigadores, destaca el medio Tiempo San Juan.

Un dato aportado es que en la actualidad Maldonado se encontraba sin trabajo, lo que conllevó a atravesar varias deudas en el último tiempo.

A su vez, se estima que las muertes ocurrieron hace tres o cinco días, aunque el fiscal aclaró que la información exacta se sabrá con la realización de las pericias y las autopsias.