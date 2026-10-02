Denuncian por enriquecimiento ilícito al coronel que dirige el Museo Malvinas

La presentación la hizo el propio Gobierno. Vilgré La Madrid protagonizó varias provocaciones en la exESMA, como fomentar el ingreso de militares armados o retirar imágenes de Madres de Plaza de Mayo.

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció al coronel retirado Esteban Vilgré La Madrid, director del Museo Malvinas, que funciona en el espacio de memoria instalado en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La denuncia por enriquecimiento ilícito quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. Según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia, Vilgré La Madrid no habría presentado las declaraciones juradas que le requirieron ni contestado a las intimaciones de la OA.

Vilgré La Madrid llegó al Museo Malvinas en marzo de 2024. Su designación representó el desembarco de un militar retirado en el sitio y, con ello, el comienzo del desmonte de una narrativa que situaba a la cuestión Malvinas dentro de la defensa de la soberanía y del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Antes de asumir en el Museo, Vilgré La Madrid se desempeñó como número dos de la Dirección Gesta de Malvinas del Senado de la Nación. Allí Victoria Villarruel lo designó como número dos del periodista Nicolás Kasanzew.

Vilgré La Madrid combatió en Malvinas y fue parte de la represión al intento de copamiento del regimiento de La Tablada, donde el Ejército actuó a la vieja usanza: torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

El 10 de junio pasado, Vilgré convocó a un acto en el Museo para conmemorar el Día por Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las islas. La actividad incluyó también el ingreso de personas que vestían uniforme de fajina y portaban armas largas. El estacionamiento contiguo al Museo –que está en el interior del sitio de memoria– se llenó de vehículos del Ejército.

Las normas de comportamiento establecen que no se puede ingresar con armas al Espacio Memoria y Derechos Humanos. Esas reglas fueron dictadas después de otra provocación que fue celebrada desde el Ministerio de Defensa: cuando en 2024 un grupo de retirados fue a festejar el Día de la Armada a la exESMA y, de paso, sacarse selfies junto al avión que la Armada usó para los vuelos de la muerte.

Ante una presentación de Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) y Carlos Pisoni (referente de H.I.J.O.S. Capital), el juez federal Julián Ercolini –a cargo de la megacausa ESMA– intimó al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Seguridad para que cumplan con las normas que establece el espacio de memoria.

Más recientemente, Vilgré estuvo envuelto en otra polémica tras el retiro de la bandera argentina vinculada al Operativo Cóndor de 1966.