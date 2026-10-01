Petroleros aguardaron llegada de equipo perforador de San Antonio

Dirigentes del gremio petrolero de Santa Cruz, acudieron el miércoles al yacimiento operado por Crown Point para supervisar la llegada del equipo perforador 383 de la empresa San Antonio.

La puesta en marcha de este equipo contempla inicialmente la perforación de tres pozos y representa un nuevo avance para la reactivación de la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz.

De esta manera, el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, conducido por Rafael Güenchenen, continúa acompañando de cerca cada paso vinculado con la recuperación de la actividad y la generación de nuevas fuentes de trabajo en los yacimientos de la provincia.

En esta oportunidad, el secretario adjunto, Nallib Rivera, junto a miembros de la comisión directiva, se hicieron presentes en el yacimiento de Crown Point ubicado en cercanías de la localidad de en Koluel Kayke, donde se concretó la llegada del equipo de torre que tendrá como primera locación el pozo KK 2002.

Rivera destacó la importancia de este nuevo avance y remarcó que forma parte de las gestiones que viene desarrollando el secretario general del SIPGER con las operadoras y empresas de servicios para impulsar nuevas inversiones y recuperar equipos en actividad.

“Esto es muy importante y se hizo posible luego de las reuniones que mantuvo nuestro secretario general, Rafael Güenchenen, con la operadora y la empresa. Este equipo se suma al perforador que ya se encuentra trabajando para CGC y representa otro paso concreto en la reactivación que venimos reclamando para Santa Cruz”, puntualizó.

El programa contempla inicialmente la perforación de tres pozos, uno de los cuales estaría vinculado a la formación D-129, en una zona donde hacía varios años que no se desarrollaban tareas de perforación de estas características.

Finalmente desde el SIPGER reafirmaron que continuarán trabajando y gestionando ante las operadoras para que la reactivación se traduzca en más inversiones, más equipos en los yacimientos y más trabajo para los santacruceños.