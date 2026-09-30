Vidal presenta en París la agenda productiva de Santa Cruz

El gobernador integra la comitiva que participa de la Argentina Week, junto con el presidente Milei y otros mandatarios provinciales.

Además de Javier Milei y otros funcionarios nacionales, la comitiva que viajó a Francia la integran otros mandatarios provinciales, como el chubutense Ignacio Torres, empresarios argentinos de compañías de energía, agroindustria, finanzas, tecnología, minería y petroleras que presentan oportunidades comerciales, productivas y de inversión.

“Venimos a mostrar nuestro gran potencial buscando que pueda transformarse en inversiones, producción y trabajo para nuestros vecinos”, aseguró Claudio Vidal tras su participación en la bienvenida que se desarrolló en las instalaciones de la Embajada Argentina en Francia.

La jornada central tendrá lugar este jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”.

El programa incluirá una apertura sobre la transformación macroeconómica del país y paneles sobre energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología, además de un panel estratégico sobre el escenario internacional y una exposición sobre desregulación y transformación de la Argentina.

El gobernador santacruceño participará de esta jornada en la sede de la OCDE, con reuniones junto a empresarios, autoridades nacionales y gobernadores, en una agenda que tiene como ejes la energía, minería, agro, salud, biotecnología e inversiones.

Además, serán parte de este encuentro no solamente referentes empresariales argentinos sino también franceses y europeos, entre ellos Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.

La continuidad de la agenda prevista en la Argentina Week 2026 continúa el viernes en la Agencia Internacional de Energía, en la que para Santa Cruz es una jornada “muy importante” destacó Vidal.

Además, en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) se desarrollará una mesa redonda de alto nivel sobre las oportunidades comerciales y de inversión derivadas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para el comercio y las inversiones.

“También habrá una agenda específica dedicada al sector pesquero, una actividad muy importante para nuestra provincia”, precisó Vidal.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz