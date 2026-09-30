Santa Cruz dijo presente en la Feria Internacional de Turismo

Se realizó en Buenos Aires y el balance fue positivo, según el Gobierno provincial.

Durante cuatro jornadas, una gran cantidad de visitantes recorrió el espacio santacruceño, conoció sus destinos, sabores y expresiones culturales, mientras prestadores, cámaras y representantes de distintas localidades participaron de reuniones y rondas de negocios orientadas a generar nuevas oportunidades para el sector.

La edición 2026 de la feria reunió a 143.683 visitantes y registró un crecimiento del 56% en las citas de las rondas de negocios respecto del año anterior, consolidando a la Feria Internacional de Turismo (FIT) como uno de los principales espacios de encuentro del turismo regional.

En ese contexto, el espacio de Santa Cruz tuvo una importante concurrencia durante las jornadas abiertas al público, donde municipios, comisiones de fomento, prestadores, cámaras y empresas pudieron presentar la diversidad de experiencias que ofrece la provincia.

La propuesta santacruceña reunió destinos de cordillera, estepa y costa, además de actividades vinculadas con la naturaleza, la cultura, la gastronomía y la producción.

Al respecto, el secretario de Turismo provincial, Diego Gamboa, destacó el resultado de la participación y señaló que "cerramos una FIT muy positiva para Santa Cruz. Durante todo el evento tuvimos una gran cantidad de personas recorriendo nuestro espacio, conociendo nuestros destinos, hablando con los prestadores y acercándose a las distintas propuestas que presentamos”.

Agregó el funcionario que “además de mostrar la provincia, pudimos generar reuniones, vínculos y oportunidades concretas para quienes forman parte de la actividad turística".

Las últimas jornadas estuvieron orientadas al trabajo entre profesionales del sector. Prestadores, operadores, agencias, cámaras y representantes de distintas localidades santacruceñas participaron de rondas y encuentros comerciales destinados a ampliar vínculos y comenzar a proyectar nuevos productos turísticos.

Por su parte, la directora provincial de Turismo, Mercedes Zavalía, señaló durante la feria que los representantes santacruceños se retiraban con agendas completas y reuniones generadas en el propio encuentro, destacando el valor de participar junto a cámaras, privados y localidades para transformar la promoción en oportunidades concretas.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz