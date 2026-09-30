El siniestro ocurrió cerca de las 23:25 del martes, a la altura del 1315 de la calle Tiburón. Investigan las circunstancias del accidente y una posible picada.

¿Corrían una picada? El conductor y la víctima fatal tenían 17 años

Un adolescente de 17 años falleció durante la noche del martes tras un violento vuelco ocurrido sobre la calle Tiburón al 1315.

El siniestro se registró cerca de las 23:25, cuando el Centro de Monitoreo alertó a los servicios de emergencia sobre un vehículo volcado con personas atrapadas en su interior.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Primera encontraron un Volkswagen Gol que había quedado invertido sobre la calzada. En el habitáculo se encontraba un joven de 17 años sin signos vitales, mientras que el conductor, también menor de edad, fue rescatado en estado de shock y trasladado de urgencia al Hospital Regional.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios para poder extraer el cuerpo de la víctima, que posteriormente fue trasladado a la morgue judicial para la realización de las pericias correspondientes.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el Volkswagen Gol habría circulado a muy alta velocidad y estaría participando de una presunta picada con otro vehículo. Esta circunstancia quedó bajo investigación y deberá ser establecida mediante las pericias correspondientes.

Durante el operativo, efectivos de las comisarías Segunda y Tercera establecieron un perímetro de seguridad y realizaron cortes de tránsito sobre la avenida Ducós para facilitar el trabajo de la Policía Científica.

El procedimiento fue supervisado por el jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Cristian Mulero, junto con autoridades de la Seccional Primera y el director de Tránsito Municipal, Luis Mendoza.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, bajo la intervención de la doctora Garate, quien dispuso el secuestro del vehículo involucrado y su traslado al corralón policial.