Despistó, chocó contra una vivienda y dio 1,34 g/l de alcoholemia

Una mujer de 34 años perdió el control de su Chevrolet Corsa II y terminó impactando contra el frente de una vivienda en avenida Pieragnoli.

Una mujer de 34 años resultó lesionada este domingo por la mañana luego de perder el control del vehículo que conducía y terminar impactando contra el frente de una vivienda ubicada en la esquina de avenida Bruno Pieragnoli y Código 816, en barrio San Cayetano.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:40, cuando personal de la Comisaría Seccional Sexta realizaba un patrullaje preventivo y observó un Chevrolet Corsa II de color negro que había despistado y colisionado contra una propiedad, provocando daños materiales.

La conductora, identificada como B.J.G., de 34 años, presentaba un golpe en la región craneal. Ante esta situación, se solicitó una ambulancia del servicio 107. La Dra. Torres asistió a la mujer en el lugar y dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación médica.

En el lugar también intervino personal de la Dirección de Tránsito. El inspector Héctor Pachado realizó el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó resultado positivo de 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre.

Además, los inspectores constataron que la mujer no contaba con Licencia Nacional de Conducir ni seguro obligatorio. Por estas infracciones se labraron las actas correspondientes y se dispuso el secuestro preventivo del vehículo, a la espera de la grúa municipal.