El animal fue encontrado sujeto con un cable en un sector del cerro, cerca de la bajada de Los Palitos. Tras ser liberado, huyó asustado y en estado de shock.

Dejaron atado a un perro en la bajada de Los Palitos y escapó hacia la ruta

Un perro de pelaje blanco y tamaño pequeño fue encontrado atado con un cable en un sector del cerro, en cercanías de la bajada de Los Palitos. El hallazgo generó preocupación entre vecinos y proteccionistas de la zona.

El animal fue visto durante la tarde por un automovilista que transitaba por el lugar. Estaba sujeto junto a algunos elementos sobre la vegetación, completamente expuesto a la intemperie.

El testigo logró acercarse y liberarlo. Sin embargo, una vez que quedó suelto, el perro salió corriendo despavorido en dirección a la ruta y no permitió que quienes estaban en el lugar pudieran ponerlo a resguardo.

El caso fue difundido en redes sociales, particularmente en la comunidad Mascotas Perdidas CR, donde generó numerosos mensajes de repudio y preocupación por el estado del animal y su paradero.