Domingo con lluvia y chaparrones en Comodoro

El domingo se presentará con lluvias aisladas durante la mañana, chaparrones por la tarde y lluvias hacia la noche. La temperatura alcanzará los 11°C y el viento del noreste tendrá ráfagas de hasta 50 km/h.

El pronóstico para este domingo 27 de septiembre anticipa una jornada inestable en Comodoro Rivadavia, con precipitaciones durante los distintos momentos del día.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura será de 8°C y el viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde llegarán los chaparrones, con una temperatura máxima de 11°C. El viento continuará del noreste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche se prevén lluvias, con una temperatura de 8°C. El viento mantendrá la dirección noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que también podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para el lunes 28, el pronóstico mantiene las lluvias durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. Las temperaturas oscilarán entre 5°C y 9°C.

El martes 29 se esperan chaparrones durante la madrugada y la mañana, y nuevamente por la tarde y noche, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura estará entre 6°C y 11°C.