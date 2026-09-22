Martes fresco pero sin lluvias en Comodoro: la máxima llegará a 11°C

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 22 de septiembre otra jornada fresca, aunque con condiciones más estables después de las lluvias del domingo y la granizada y nieve registradas el lunes.
Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a 1°C y viento del sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones.
Por la tarde, la temperatura subirá hasta alcanzar una máxima de alrededor de 11°C, mientras que el cielo continuará mayormente nublado. El viento rotará al noroeste y aumentará su intensidad hasta ubicarse entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Hacia la noche se esperan unos 8°C, cielo mayormente nublado y viento del oeste entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían mantenerse en el rango de 42 a 50 km/h.
La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante toda la jornada, por lo que el martes se presentará más tranquilo que los días anteriores, aunque todavía con ambiente frío y viento moderado.
El miércoles, en cambio, se espera un ascenso marcado de temperatura, con valores que podrían acercarse a los 20°C.