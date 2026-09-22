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Martes fresco pero sin lluvias en Comodoro: la máxima llegará a 11°C

La ciudad tendrá una jornada mayormente nublada, con temperaturas bajas durante la mañana y algo más agradables por la tarde. El viento ganará intensidad hacia la segunda mitad del día.

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 22 de septiembre otra jornada fresca, aunque con condiciones más estables después de las lluvias del domingo y la granizada y nieve registradas el lunes.

Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a 1°C y viento del sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones.

Por la tarde, la temperatura subirá hasta alcanzar una máxima de alrededor de 11°C, mientras que el cielo continuará mayormente nublado. El viento rotará al noroeste y aumentará su intensidad hasta ubicarse entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche se esperan unos 8°C, cielo mayormente nublado y viento del oeste entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían mantenerse en el rango de 42 a 50 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante toda la jornada, por lo que el martes se presentará más tranquilo que los días anteriores, aunque todavía con ambiente frío y viento moderado.

El miércoles, en cambio, se espera un ascenso marcado de temperatura, con valores que podrían acercarse a los 20°C.

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