Comodoro recibe la primavera con granizo y una máxima de apenas 8°C

La nueva estación comenzó con una postal inesperada en la ciudad. Durante la mañana se registró un copioso granizo, mientras que el pronóstico anticipa chaparrones, frío y ráfagas de hasta 69 km/h.

La primavera llegó a Comodoro Rivadavia con condiciones más propias del invierno. Durante las primeras horas de este lunes 21 de septiembre, distintos sectores de la ciudad registró granizo, en medio de una mañana marcada por el frío, el viento y la inestabilidad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para la mañana se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%, una temperatura cercana a los 3°C y viento del sector sur entre 32 y 41 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

El panorama comenzará a mejorar durante la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 8°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones descenderá hasta ubicarse entre 0 y 10%. El viento continuará del sur, aunque con menor intensidad, entre 23 y 31 km/h, y ráfagas de hasta 50 km/h.

Para la noche se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvias, una temperatura cercana a los 3°C y viento más leve del noroeste.

Así, Comodoro despide definitivamente el invierno y recibe la primavera con una jornada atípica, marcada por temperaturas muy bajas y episodios de nieve y granizo durante la mañana.

La mejora, sin embargo, llegaría en los próximos días: el martes comenzará a subir la temperatura y para el miércoles se espera un salto más marcado, con registros cercanos a los 20°C.