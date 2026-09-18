Viernes templado: la máxima llegará a 20°C, pero habrá fuertes ráfagas

La jornada se presentará sin lluvias y con un marcado ascenso de temperatura. Durante la tarde se esperan 20°C, aunque el viento del oeste ganará intensidad y las ráfagas podrían acercarse a los 90 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 18 de septiembre una jornada templada y sin precipitaciones, con una temperatura que irá en aumento hasta alcanzar los 20°C durante la tarde.

La mañana comenzará mayormente nublada, con unos 6°C, viento del noroeste entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían ubicarse entre los 60 y 69 km/h.

El cambio más marcado llegará durante la tarde. Con una máxima prevista de 20°C, el ambiente será agradable en términos térmicos, aunque el viento del oeste se intensificará hasta alcanzar velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas estimadas entre 79 y 87 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene además una advertencia amarilla por viento para Comodoro durante la tarde, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Hacia la noche, la temperatura se mantendrá elevada para la época, con unos 15°C, cielo parcialmente nublado y viento del oeste entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas podrían continuar entre los 70 y 78 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, por lo que el viernes se destacará por el buen registro térmico, aunque con el viento nuevamente como protagonista.